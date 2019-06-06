Сегодня в Душанбе скоропостижно скончался 67-летний таджикский журналист Султон Хамад. Он последние месяцы страдал от рака желудка.

Султон Хамад являлся одним из участников мирных переговоров со стороны оппозиции между правительством и ОТО. В последние годы работал в качестве журналиста и эксперта по вопросам безопасности.

Султон Хамад является автором книг «Интервью с яркими личностями», где опубликованы его беседы с известными государственными и политическими деятелями Таджикистана, зарубежными политиками, деятелями отечественной и зарубежной литературы.

В период 2000-2007 его статьи публиковались в газетах «Начот», «Точикистон», «Неруи сухан», «Зиндаги» и «Нигох», сборник из которых республиканский пресс-центр издал под названием «Конфликты, терроризм и журналистский долг».

Его перу также принадлежит книга «Связь между Ахмадом Зохиром и Мавлави», посвященная жизни и творчеству знаменитого афганского композитора и певца Ахмада Зохира.

Поминальная молитва (джаноза) состоится завтра, 7 июня, в мечети «Аминджон» в 63-м микрорайоне столицы перед пятничной молитвой.

Коллектив медиахолдинга "Азия-Плюс" выражает искреннее соболезнование родным и близким Султона Хамада!

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