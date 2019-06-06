Девять VPN-сервисов, не выполнившие требование Роскомнадзора о подключении к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам, могут быть заблокированы «в течение месяца», передает Ведомости.ру

Роскомнадзор направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к единому реестру запрещенной в России информации для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства. В частности, уведомления были направлены сервисам NordVPN, Openvpn, Kaspersky Secure Connection, IPVanish.

Согласно действующему законодательству VPN-сервисы обязаны подключаться к государственной информационной системе (ФГИС) в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, напомнил Роскомнадзор. В противном случае ведомство может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису.

Отмечается, что требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и анонимайзеров ранее не направлялись.

К реестру, напомнил он, подключился лишь один из десяти VPN-сервисов, которым было направлено уведомление - Kaspersky Secure Connection.

«Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон - она должна быть заблокирована», -подчеркнул глава Роскомнадзора Александр Жаров.

От какого момента следует отсчитывать месяц, в течение которого Роскомнадзор, собирается блокировать VPN-сервисы, Жаров уточнять не стал, но сказал, что с пятью компаниями, которые не ответили однозначным отказом, «еще какое-то время пообщаемся».

О направленном VPN-сервисам требовании о подключении к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзор объявил 28 марта. На выполнение требования, по российским законам, у VPN-сервисов было 30 рабочих дней. По состоянию на 6 июня, никаких мер воздействия к VPN-сервисам, не подключившимся к реестру, принято не было.

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