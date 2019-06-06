В Хабаровске вручат благодарность уроженцу Таджикистана Бахтиёру Усмонову, спасшему своего друга из коллектора с кипятком. О его награждении ходатайствовало УМВД России по Хабаровскому краю. Провести торжественную церемонию планируют 11 июня в школе №23, где мальчик учится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Слава упал в колодец с кипятком 27 мая во дворе дома в переулке Дежнёва. Ребенок обжог около 40% тела и был доставлен в краевую клиническую больницу №2. По словам его матери Кристины Конограй, сын пробудет в медучреждении еще минимум два месяца. Судя по анализу крови, его состояние немного улучшилось.
"Мы играли со Славой во дворе, возле люка, накрытого доской. Он хотел перепрыгнуть колодец и не расчитал – нечаянно наступил на деревяшку, поэтому провалился в кипяток, - рассказал Бахтиёр Усмонов. – Я сразу подбежал и вытащил его. Мимо проходила соседка, я побежал, сказал ей, что случилось, потом побежал к родителям Славы".
Мальчик рассказал, что спасать детей в своем дворе ему приходится часто.
"Один раз мой сосед запутался в веревках, я его распутывал, это было долго и трудно. Другой малыш застрял между гаражами, я тоже ему помогал, - поделился Усмонов. - Когда я вырасту, я стану военным, потому что эта профессия мне очень подходит. Я хочу защищать свою семью и быть отважным".
Бахтиёр учится в 3 кадетском классе, увлекается футболом, как его старший брат, и занимается в спортивной секции.
"Мне нравится ходить в кадетский класс. Мы там собираем и разбираем винтовку. Я уже стрелял с «Калашникова». Нас учат ходить строевым шагом, петь и танцевать вальс. Я люблю читать рэп и сочиняю стихи", - рассказал мальчик.
Родители Бахтиера, Муслима и Рустам Усмоновы сейчас живут не вместе. Папа с двумя сыновьями два года назад переехал к родственникам в Россию, а мама осталась в Таджикистане. Отец работает охранником в магазине рядом с домом.
"Мы уже привыкли жить без мамы. Со старшим братом сами умеем все делать. Я могу яйца приготовить, суп или сделать бутерброд. Полы мою и посуду", - сообщил Бахтиёр Усмонов.
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