В Международный день защиты детей МегаФон Таджикистан провел свою традиционную акцию «Переходи на зеленый». На трех наиболее оживленных перекрестках Душанбе юных пешеходов ждали представители оператора, которые вместе с инспекторами дорожной службы и волонтерами провожали ребят по «зебре» и напоминали о правилах безопасного поведения на дороге.
История акции «Переходи на зеленый» насчитывает уже много лет. В дни праздников и важных городских мероприятий оператор рассказывает детям о правилах дорожного движения и напоминает водителям, что нужно соблюдать скоростной режим и быть особенно осторожными возле перекрестков.
В этом году к сотрудникам МегаФона и ГАИ Таджикистана присоединились юные инспекторы, которые раздавали взрослым и детям листовки с описанием главных правил дорожной безопасности.
«Зеленый - не только разрешающий сигнал светофора, но и брендовый цвет нашей компании, символ надёжной и качественной связи. Она помогает решать самые разные задачи, а порой даже спасает жизни, позволяя даже высоко в горах вызвать врача или сотрудников МЧС. Наша традиционная акция - только одно из проявлений заботы о жителях страны, а также предупреждение детям в период летних каникул о том, что переходить дорогу нужно только на зеленый», – отметил Парвиз Давлятов, директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП.
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