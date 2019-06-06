После того, как старшая дочь президента Узбекистана выложила в социальные сети фото, на котором ее отец Шавкат Мирзиёев готовит плов, в республике резко возрос спрос на кроссовки «как у президента», пишет Kaktakto.com.
На Facebook можно встретить объявления о продаже кроссовок на заказ по цене $550.
Журналисты узбекских изданий пристально рассмотрели фотографию президента и определили, что Мирзиёев обут в кроссовки одного из старейших итальянских брендов Ermenegildo Zegna – Z Zegna, который специализируется на производстве спортивной одежды и обуви.
Сам бренд делает акцент на создании одежды и обуви в стиле casual. Костюмы и обувь бренда Ermenegildo Zegna пользуются спросом у людей, ведущих активный образ жизни.
Кроссовки TECHMERINO™, как на фото президента Узбекистана, выполнены из телячьей замши. Модель отличается легкостью (всего 280 грамм) и резиновой подошвой. Идеальна для городских условий.
Цена в онлайн магазинах не более $400.
Напомним, что средняя зарплата в Узбекистане на январь 2019 года составила $219.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Таъмиру навсозии ду меҳмонхона дар Душанбе ва ба фурӯш гузоштани Hyatt Regency
Ширкати IRS қитъаи роҳи минтақаи Варзобро таъмир мекунад
Як сол мешавад Моҳираи бераҳмона аз ҷониби писари генерал кушташуда бо мо нест!
Озмоиш: бо партов ифлос кардани роҳравҳо ва муносибати одамон ба ин кор
Бонки ҷаҳонӣ барои беҳбуди обтаъминкунии Душанбе 30 млн. доллар маблағ медиҳад
Эҳтимоли ба бандари Чобаҳори Эрон дастрасӣ пайдо кардани Тоҷикистон
Президенти Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ ба Тоҷикистон меояд
Росавиатсия аз болои “Тоҷик Эйр” ба суд шикоят бурд
Ҳузури намояндагони Тоҷикистон дар маъракаи интихоботи президенти Қазоқистон
Офати табиӣ: Талафоти ҷонӣ дар Панҷакент ва пурра кӯчонидани як ҷамоат дар ноҳияи Рӯдакӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста