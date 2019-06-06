Дорожники Филиала «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» в Таджикистане приступили к ремонту трассы в Варзобском регионе. Здесь запланирован капитальный ремонт 11 километров дороги: для этой цели привлечено 65 единиц техники и механизмов, а также 185 дорожных мастеров.

Согласно требованиям дорожного сектора, в первую очередь, на участках устраняется поврежденный асфальт, затем производится восстановление осевших участков и после этого выполняется асфальтирование.

«Благодаря высокому чувству ответственности и плодотворному труду сотрудников филиала Компании, на определенных участках региона был полностью устранен поврежденный асфальт, выполнены другие восстановительные работы и активно производится асфальтирование», - сообщает пресс-служба IRS.

Там отметили, что для ремонтных работ используются качественные стройматериалы. По предварительным расчетам, будет использовано более 13000 тонн асфальта.

Мы съездили в Варзоб, и посмотрели, как это происходит:

фото Нозима Каландарова, Asia-Plus 1 /15

«Имеющиеся цифры и факты являются подтверждением того, что ремонт и реконструкция дорожных участков является одним из приоритетных направлений деятельности филиала IRS, следовательно, этим работам уделяется серьезное внимание и в случае появления малейшей неисправности на дорожном полотне автодороги Душанбе-Чанак, дорожные мастера филиала принимают незамедлительные меры по её устранению», - отмечается пресс-служба компании.

В этом сезоне диапазон ремонтных работ значительно расширился и включает в себя капитальный ремонт на протяжении более 50 километров трассы Душанбе-Чанак и текущий ремонт на протяжении более ста километров.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, в скором будущем будет произведено полная замена дорожного полотна на трассе: этот вопрос находится в приоритете у руководства филиала IRS.

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