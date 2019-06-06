На этот вопрос, при желании, может ответить Агентство по борьбе с коррупцией, на примере хотя бы проворовавшегося начальника крупнейшего таможенного терминала страны. А эксперт «АП» расскажет, как можно бороться с коррупцией в таможенном и налоговом администрировании. Конечно, если есть такое стремление.
На одном из последних заседаний президент Таджикистана Эмомали Рахмон поднял крайне острую проблему коррупции в фискальных органах страны, в первую очередь, в Налоговом и Таможенном комитетах. А также прилюдно отчитал начальника таможенного терминала Душанбе-2, который, как оказалось, без диплома о высшем образовании и соотвествующего опыта работы был странным образом назначен на данный пост, и за короткий срок обзавёлся значительным личным капиталом и многочисленными дорогими обьектами недвижимости.
Остается только гадать, является ли этот случай единичным или скорее системным, но в любом случае президент указал руководству фискальных и банковских органов страны на проблему коррупции, а также дал срок подготовить предложения по решению проблемы.
И это, конечно, хорошо, что хотя бы глава государства озабочен серьёзностью проблемы коррупции, в то время как руководство данных органов в течение долгих лет, видимо, закрывает на это глаза (как видно из вышеуказанного примера).
Однако надо также понимать, что проблема коррупции в республике, особенно в фискальных и банковских органах, а не только в образовании и здравоохранении в чём очень долгое время нас пытались убедить, приобрела явно системный и хронический характер, и одними усилиями президента её решить будет сложно.
При наличии сильной политической воли необходима также сильная команда реформаторов, слаженная и системная работа в направлении радикальной реформы всей системы таможенного и налогового администрирования.
Очевидно, что система назначения на высокие посты в Таджикистане является непрозрачной, система декларирования доходов отсутствует или вовсе не работает, внутренний контроль неэффективен, а неформальные платежи, коррупция и теневые потоки от экспортно-импортных операций, заниженного декларирования и налоговых платежей четко отработаны и поставлены на системный поток.
Потери от коррупции в фискальных органах для бюджета государства огромны. По очень широким оценкам, бюджет мог бы получать еще порядка 40-50% от того, что показывает официальная статистика, и это лишь, судя по примерным размерам неформальной экономики согласно последним оценкам международных экспертов.
И все это происходит в то время, когда бюджет страны так остро нуждается в увеличении доходов, чтобы обеспечить финансирование критически важных проектов экономической и социальной инфраструктуры, в том числе – Рогуна.
На фоне сложных бумажных процедур недоступного для бизнеса, прямого контакта с работниками фискальных органов, при слабом уровне развития системы электронного декларирования и автоматизации, а также при массовых освобождениях от налогов и таможенных платежей непонятного, но широкого круга субъектов экономической деятельности (от чего бюджет также не дополучает ещё порядка 30% доходов), коррупция самым очевидным образом взращивается на крайне благодатной почве...
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