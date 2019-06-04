За последние несколько лет высокие технологии пробрались в каждый дом, в нашей повседневной жизни гаджеты и приложения обосновались прочно. Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, Youtube - мы даже не задумываемся, что за каждым из них стоит чья-то гениальная идея, чей-то кропотливый труд.
AdMe.ru предлагает ознакомиться с подборкой молодых изобретателей и новаторов, которые перевернули нашу привычную жизнь.
Эван Шпигель и Бобби Мерфи (Snapchat)
Эван Шпигель (слева) и Бобби Мерфи (справа) — сооснователи Snapchat, приложения для обмена самоуничтожающимися в течение 24 часов фото- и видеосообщениями. Им не было еще и 30 лет, когда состояние каждого перешагнуло за $ 2,7 млрд.
Мерфи женат на однокурснице из Стэнфорда Келси Бейтман. Шпигеля в 2017 году окольцевала одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Миранда Керр (которая старше мужа на 7 лет). В 2018 году красавица родила Эвану сына, которого счастливые родители назвали Харт. В марте этого года таблоиды обошла радостная новость: пара ждет 2-го ребенка.
Ян Кум и Брайан Эктон (WhatsApp)
В сентябре 2007 года Ян Кум (слева) и Брайан Эктон (справа) уволились из компании Yahoo!, где проработали около 10 лет. Оба попытались устроиться в Facebook, но получили отказ. Друзья решили, что заслужили отпуск, и отправились в долгое путешествие по Южной Америке. Видимо, отдых пошел на пользу, ведь уже в начале 2009 года Ян зарегистрировал компанию WhatsApp Inc.
В 2014 году Кум и Эктон продали свое детище Facebook (куда когда-то так мечтали попасть) за $ 22 млрд. Сейчас приложение используют более 1 млрд человек в мире. Состояние Яна оценивается в $ 9,9 млрд, Брайана — в $ 3,6 млрд.
Тальмон Марко и Игорь Магазинник (Viber)
Тальмон Марко (слева) и Игорь Магазинник (справа) познакомились в израильской армии и сразу сдружились на почве любви к технологиям. Сразу после окончания службы они основали первый стартап — файлообменную сеть iMesh. В 2010 году они разработали Viber, а в 2014-м продали приложение японскому гиганту Rakuten за $ 900 млн.
Свой грандиозный успех товарищи смогли повторить еще раз. В 2016 году они основали такси-сервис Juno, который продали в 2017 году Gett за $ 200 млн. Теперь многие следят за творческим тандемом — есть большая вероятность, что их разработки выстрелят снова.
Павел Дуров («ВКонтакте», Telegram)
В 2006 году братья из Санкт-Петербурга, Павел и Николай, разработали сайт vkontakte.ru, который уже в 2007-м стал 3-м по популярности сайтом в Рунете. Социальная сеть развивалась на глазах, в 2010 году число зарегистрированных пользователей перевалило за 100 млн, а сейчас сайт входит в тройку самых популярных ресурсов в России. В 2014 году Павел Дуров продал свою долю в созданном им бизнесе компании Mail.Ru Group и бросил все силы на создание и продвижение мессенджера Telegram. Аудитория приложения для обмена сообщениями превышает 200 млн человек, а состояние Дурова на нынешний день составляет $ 2,7 млрд.
Крис Бартон (Shazam)
В далеком 1999 году Крис Бартон и его друзья Дираж Мукерджи, Филипп Ингелбрехт и Эйвери Ванг создали приложение для распознавания музыки. Проект опережал свое время: оставались годы до выхода iTunes, iPhone, App Store. Первое время пользователям Shazam предлагалось позвонить по 4-значному номеру, подержать полминуты телефон у источника звука и дождаться сообщения с указанием исполнителя и названия песни. С развитием технологий сервис был упрощен и переделан в приложение для смартфонов. Учредив компанию в 2002 году, основатели долгое время развивали ее самостоятельно, пока в 2017 году Apple не предложила за сервис достойную сумму. Эксперты оценивают сделку в $ 400 млн.
Эван Уильямс, Джек Дорси и Биз Стоун (Twitter)
Изначально сервис обмена короткими сообщениями, придуманный Джеком Дорси (посередине), использовался для внутрикорпоративного общения. Его коллеги по Odeo Эван Уильямс (слева) и Биз Стоун (справа) обратили внимание на перспективную идею и присоединились к Дорси, когда в 2007 году Twitter был выделен в отдельную компанию. К 2008 году количество твитов достигло 300 млн в день. На сегодняшний день twitter.com занимает 11-е место в рейтинге самых посещаемых сайтов в мире.
Состояние Джека Дорси оценивается в $ 4,5 млрд. Он также является основателем платежной компании Square. Эван Уильямс заработал более $ 2,2 млрд, являясь основателем Twitter, а также популярных сайтов Blogger (продал Google в 2003 году) и Medium (работает над нею сейчас). Состояние Биза Стоуна на сегодняшний день превышает $ 250 млн.
Стив Чен, Чад Хёрли и Джавед Карим (YouTube)
По легенде, идея YouTube зародилась у Чада Хёрли (посередине) после того, как он не смог отправить другу снятое на телефон видео. В 2005 году Чад привлек к осуществлению замысла своих коллег по PayPal Стива Чена (слева) и Джаведа Карима (справа). Первое видео — любительская съемка Джаведа Карима в зоопарке — было размещено 23 апреля 2005 года. Благодаря простоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом в мире. В 2006 году компания была приобретена Google за $ 1,65 млрд.
После ухода из YouTube Чад Хёрли со Стивом Ченом разработали сервис MixBit, позволяющий редактировать видео с помощью смартфонов.
Дрю Хьюстон и Араш Фирдоуси (Dropbox)
Как-то раз студенту MIT Дрю Хьюстону (слева) понадобилось ехать на автобусе из Бостона в Нью-Йорк. Чтобы скоротать время, он взял с собой ноутбук, но, сев в автобус, осознал, что забыл флешку. Раздосадованный своей ошибкой, он тут же принялся писать программу, позволяющую получить доступ к файлам через интернет. Так была придумана Dropbox — служба обмена файлами, которой пользуются более 500 млн человек.
В 2007 году он совместно с однокурсником Арашем Фирдоуси (справа) основал компанию Dropbox Inc. Сейчас состояние Хьюстона, владеющего 25 % акций компании, оцениваетсяв $ 2,3 млрд. Состояние Фирдоуси (10 % акций) — $ 500 млн.
Майк Кригер и Кевин Систром (Instagram)
В 2010 году двое выпускников Стэнфордского университета Майк Кригер (слева) и Кевин Систром (справа) создали приложение Burbn, позволявшее планировать посещение различных мест, чекиниться там и публиковать фото со встреч. Приложение не выстрелило, главная функция check-in оказалась невостребованной. Зато пользователи охотно делились фотографиями.
Кевин и Майк недолго думали, что делать дальше. 5 октября 2010 года в AppStore появилось новое приложение — Instagram. К декабрю этого же года количество зарегистрированных пользователей перешагнуло отметку в 1 млн. В 2012 году приложение купил Facebook за рекордную на тот момент сумму — $ 1 млрд. На сделке Систром заработал $ 1,5 млрд, Кригер — $ 350 млн.
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