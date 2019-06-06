ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮНЯ
Международный день работников кооперации.
2004 – Состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮНЯ
1931 – Родился Народный художник Таджикистана Аюб Юлдошев.
1936 – Родился доктор биологических наук, профессор Толиб Рузиев.
1947 – Родился актер и кинорежиссер Сайидо Курбонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных предгорных и горных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 12-17 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 29-31 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 21-23 тепла.
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