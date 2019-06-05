АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА
– В Таджикистане отмечается Иди Фитр
– В рамках международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге юношеская сборная Таджикистана (U-17) сыграет против команды Кыргызстана.
Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос
Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe.
Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики.
Специалисты в области туризма помогут вам
- проложить необычные маршруты для путешествий по республике,
- ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха
- узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана.
- сравнить цены разных компаний;
- купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки;
- выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов!
Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe.
Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей.
Вход свободный!
Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ИЮНЯ
Международный день защиты окружающей среды.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ИЮНЯ
1912- Родилась Заслуженный деятель науки Таджикистана востоковед Вера Расторгуева.
1930 – Родился фотожурналист Зиннат Азизов.
1945 – Родился режиссёр цирка, Заслуженный артист Таджикистана Сарват Бехбуди.
1957 – Родился писатель, журналист Умари Шерхон.
1960 – Родился журналист Курбон Аламшох.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 20-25 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 11-16 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 26-28 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, временами не большой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.
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