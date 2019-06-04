Kaktakto предлагает подборку из 12 по-настоящему талантливых и востребованных актрис Центральной Азии.
Таджикистан
Тахмина Раджабова
Таджикская актриса, телеведущая, снялась в 30 фильмах. Для роли в фильме «Двенадцать лет ожидания» за два месяца похудела почти на 10 кг, а потом вновь поправилась.
Известность ей принесли фильмы «Планета меняет цвет», «Один день весны», «Желание жить» и другие.
Сайера Сафари
Таджикская актриса, которая получила огромную популярность не только у себя на родине, но и за рубежом. Ее партнерами по съемочной площадке были российские актеры Егор Бероев, Наталья Рудова и другие.
Снималась в таких фильмах, как «Салам, Масква», «Без границ», «В ожидании моря» и другие.
Нодира Мазитова
Мисс – Таджикистан 2016, актриса и модель. Известность получила, снявшись в фильме «Sex и философия».
Казахстан
Асель Сагатова
Казахская актриса и модель. В ее активе фильмы: «Плач матери о манкурте», «Меч Махамбета», «Красная полынь», «Рэкетир», «Сердцеедки», «Прыжок Афалины», «Ирония любви», «Охота за призраком», «Подружки», «Ход Конём», «Рэкетир-2».
Замужем, растит сына.
Алия Телебарисова
Дебютировала в телесериале «Агайынды» («Братья»). Сыграла также в «Жаужурек мын бала», «Жас Улан» и др. Всего около 10 киноработ.
Последняя самая известная роль – главная героиня в фильме казахского режиссера Ильхама Джалилова «Приключения дочери Чингисхана».
Асель Садвакасова
Казахстанская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Известна по ролям в фильмах «Саранча», «Астана – любовь моя», «Подарок Сталину», «Одноклассники», «5 причин не влюбиться в казаха» и другие.
В качестве продюсера выступала в фильмах «Келинка тоже человек», «Жена не стена», «Семьянин».
Кыргызстан
Айгерим Назар
Модель, актриса, общественный деятель, а по основной специальности – следователь. Большую популярность получила после съемок в кыргызском сериале «Камень, ножницы, бумага».
Кроме того, на счету у Айгерим съемки в клипах звезд кыргызского шоу-бизнеса.
Элина Абай кызы
Дебютная роль, которая сразу принесла известность, в фильме «Боз Салкын». Элина снималась в фильмах «Как выйти замуж за Гу Чжун Пе», «Гаишники», «Влюбленный вор».
Одна из последних нашумевших ролей стала главная роль в картине Эрнеста Абдыжапарова – «Курманджан Датка. Королева гор».
Мээрим Атантаева
Кыргызская актриса и модель. Снималась в фильмах «Мунабия», «Курут», «Страшно красивый», «Умут шооласы».
В 2017 году была признана лучшей моделью Центральной Азии.
Узбекистан
Ситора Фармонова
Узбекская актриса, модель, телеведущая.
Постоянная участница команды КВН «Азия MIX». Известна также по ролям в сериале «Общага», фильмах «Байконур», «Мой брат — холостяк».
Дилноза Кубаева
Узбекская актриса, на счету которой съемки более чем в 20 фильмах. Первая ее роль — в фильме 2005 года «Приезжий жених».
После были фильмы «Барон», «Кара», «Мой ребенок» и другие.
Зарина Низомиддинова
Одна из самых популярных актрис узбекского кино. Из-за выдающихся форм на родине ее называют «узбекской Ким Кардашьян».
Сыграла роли в таких фильмах, как «Я звезда», «Прошу, посмотрите на меня», «Скромная девушка», «Дядя», «Современные сваты» и т.д.
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анвар6
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