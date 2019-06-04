В Турции из сексуального рабства освободили семь женщин, четыре из которых являются гражданками Узбекистана, две - гражданками Киргизии, а одна - гражданкой Туркменистана, передает ИА "Фергана".
В ходе полицейского рейда в провинции Коджаэли были задержаны 25 человек, подозреваемые в причастности к торговле людьми.
Среди них - восемь женщин, работавших в борделе, замаскированном под закусочную. В ходе проверки было установлено, что заведением управляла 45-летняя женщина.
Семь мигранток из Центральной Азии работали под ее началом против воли: у них отобрали паспорта и подвергали насилию. Мигрантки выполняли функции официанток, а при желании клиент мог на такси уехать с любой из них в коттедж, принадлежащий преступной группировке.
Все уроженки Центральной Азии переданы уполномоченным органам, решается вопрос об их депортации на родину.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Борону раъду барқ ва жола: обуҳавои номусоид дар Тоҷикистон боқӣ мемонад
Тоҷикистон шумори маҳсулоти содиротиашро ба 480 номгӯй расонид
“Хорпуштак” барои ҷомеаи имрӯз муҳим аст
Александр Лукашенко: “Дар Беларус Эмомалӣ Раҳмонро оммаи мардум хуб мешиносад
Эмомалӣ Раҳмон бовар дорад, ки тоҷикистониён дастурхони хоксорона меороянд
Маҷрои сел оромгоҳҳо ва манзили сокинони Конибодомро хароб кард
Рейди кормандони Кумитаи дин дар ҷашни Иди Рамазон
Болоравии ҳаққи хизматрасонии баровардани партов дар Душанбе
Ба камбизоатон 10 сомонӣ тақдим кун - ба консерт рав
Ҷараёни дастрасии аҳолии Тоҷикистонро ба хизматрасониҳои давлатӣ беҳтар мекунанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста