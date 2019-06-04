Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжает первый государственный визит в Британию. Первый день его визита, 3 июня, завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце, передает Би-Би-Си.
Американский президент высоко оценил "вечную дружбу" между Великобританией и США, а королева Елизавета II сказала, что страны празднуют альянс, который обеспечивал "безопасность и процветание обоих наших народов на протяжении десятилетий".
Трамп на банкете говорил о мужестве британского народа во время Второй мировой войны и назвал королеву "великой, великой женщиной".
На торжественном приеме присутствовали члены королевской семьи, в том числе принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт, премьер-министр Британии Тереза Мэй и члены ее правительства.
На банкете подавались вина стоимостью от £38 до £1395 (от $48 до $1764). Самым дорогим из них оказалось вино Chateau Lafite-Rothschild 1990 года.
Меню банкета было лично утверждено королевой. На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса, дополненное муссом из кресс-салата, головками спаржи и соусом из кервеля. Главным блюдом был начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна. К блюду подавались весенние овощи. В качестве десерта участникам банкета предлагалось клубничное печенье и крем с добавлением лимонной вербены, набор свежих фруктов, кофе и птифуры.
Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался - заочно, через "Твиттер" - с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века, пишет все та же Би-Би-Си.
"Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", - написал Трамп в своем "Твиттере".
Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед - то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.
"Трамп - это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру [...] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века", - написал в ответ Садик Хан.
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