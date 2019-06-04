1 июня в честь Международного дня защиты детей Душанбинская кондитерская фабрика «Ширин» провела сладкую акцию для столичной детворы.
В Международный день защиты детей в нашей стране всегда проходит множество различных праздничных мероприятий. Так было и на этот раз. В столичном Ботаническом саду в субботу прошёл детский праздник «Здравствуй, лето!». Небольшой дождь, никого не испугал - везде звучали веселые возгласы детей, песни и музыка.
На главной площадке проходили конкурсы, где мальчики и девочки продемонстрировали свои умения петь, танцевать, показывать пантомиму, а также хорошую память на песни из детских мультиков.
Затем детей и их родителей развлекали аниматоры и юные таланты детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг».
Перед своими мамами и папами выступили и сами дети. Кто-то спел песню, кто-то исполнил зажигательный танец, ну а большинство ребят решили прочитать любимым родителям стихи.
В этих зажигательных детских мероприятиях приняла участие кондитерская фабрика «Ширин». Компания решила порадовать детей своими сладостями и воздушными шариками, которые вручили победителям конкурсов и деткам с ограниченными возможностями, которые были особенными гостями всех мероприятий.
- Все замечательно, и праздник, и подарки, - говорит мама маленькой Шахло. – Когда мы собирались на праздник, погода начала портиться. Но мы все равно решили поехать, и не жалеем об этом. Спасибо организаторам за красочное шоу, спасибо фабрике «Ширин» за сладости. Вы подарили нашим детям отличный праздник!
По словам помощника генерального директора фабрики «Ширин» Садаф Махкамовой, это не единственная благотворительная акция, проводимая компанией в Душанбе.
- Буквально месяц назад мы провели «День сладости», в рамках которой угостили конфетами и печеньями нашей фабрики сотни жителей и гостей столицы. А сегодня, 3 июня приняли участие в благотворительном мероприятии, посвященном Дню защиты детей и священному месяцу Рамазан во вспомогательной школе-интернате №3 Душанбе. Здесь также детям с ограниченными возможностями мы подарили сладости, шарики, - рассказала Махкамова.
Как отметила директор школы Зубайда Шарипова, здесь учатся более 100 детей с ограниченными возможностями.
- Они – такие же дети и хотят, чтобы в их жизни было много радостных моментов. К ним также нужно проявлять ласку, заботу. Сегодняшнее красочное мероприятие, где были песни, веселые спортивные игры, танцы и праздничный обед, наши воспитанники, думаю, запомнят надолго, - уверена руководитель школы-интерната.
В ближайших планах руководства фабрики «Ширин» - проведение подобных акций в доме престарелых и детском доме №2.
- Наши «сладкие» акции - не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, который мы устраиваем, чтобы дарить радость нашим любимым малышам и уважаемым пожилым людям, - говорит Садаф Махкамова. - Это еще и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, пожилых людей, оказания внимания и заботы тем, кто в этом нуждается.
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