1 июня в честь Международного дня защиты детей Душанбинская кондитерская фабрика «Ширин» провела сладкую акцию для столичной детворы.

В Международный день защиты детей в нашей стране всегда проходит множество различных праздничных мероприятий. Так было и на этот раз. В столичном Ботаническом саду в субботу прошёл детский праздник «Здравствуй, лето!». Небольшой дождь, никого не испугал - везде звучали веселые возгласы детей, песни и музыка.

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На главной площадке проходили конкурсы, где мальчики и девочки продемонстрировали свои умения петь, танцевать, показывать пантомиму, а также хорошую память на песни из детских мультиков.

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Затем детей и их родителей развлекали аниматоры и юные таланты детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг».

Перед своими мамами и папами выступили и сами дети. Кто-то спел песню, кто-то исполнил зажигательный танец, ну а большинство ребят решили прочитать любимым родителям стихи.

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В этих зажигательных детских мероприятиях приняла участие кондитерская фабрика «Ширин». Компания решила порадовать детей своими сладостями и воздушными шариками, которые вручили победителям конкурсов и деткам с ограниченными возможностями, которые были особенными гостями всех мероприятий.

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- Все замечательно, и праздник, и подарки, - говорит мама маленькой Шахло. – Когда мы собирались на праздник, погода начала портиться. Но мы все равно решили поехать, и не жалеем об этом. Спасибо организаторам за красочное шоу, спасибо фабрике «Ширин» за сладости. Вы подарили нашим детям отличный праздник!

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По словам помощника генерального директора фабрики «Ширин» Садаф Махкамовой, это не единственная благотворительная акция, проводимая компанией в Душанбе.

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- Буквально месяц назад мы провели «День сладости», в рамках которой угостили конфетами и печеньями нашей фабрики сотни жителей и гостей столицы. А сегодня, 3 июня приняли участие в благотворительном мероприятии, посвященном Дню защиты детей и священному месяцу Рамазан во вспомогательной школе-интернате №3 Душанбе. Здесь также детям с ограниченными возможностями мы подарили сладости, шарики, - рассказала Махкамова.

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Как отметила директор школы Зубайда Шарипова, здесь учатся более 100 детей с ограниченными возможностями.

- Они – такие же дети и хотят, чтобы в их жизни было много радостных моментов. К ним также нужно проявлять ласку, заботу. Сегодняшнее красочное мероприятие, где были песни, веселые спортивные игры, танцы и праздничный обед, наши воспитанники, думаю, запомнят надолго, - уверена руководитель школы-интерната.

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В ближайших планах руководства фабрики «Ширин» - проведение подобных акций в доме престарелых и детском доме №2.

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- Наши «сладкие» акции - не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, который мы устраиваем, чтобы дарить радость нашим любимым малышам и уважаемым пожилым людям, - говорит Садаф Махкамова. - Это еще и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, пожилых людей, оказания внимания и заботы тем, кто в этом нуждается.