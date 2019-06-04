Полумиллионная армия банковских должников продолжает расти, несмотря на высокие процентные ставки по кредитам. Сегодня почти каждый пятнадцатый житель республики должен банкам. Некоторые из-за невозможности погасить кредит даже идут на самую крайнюю меру – самоубийство.

Общая численность заемщиков девятимиллионного Таджикистана на начало нынешнего года, по данным Национального банка, достигла около 570 тысяч человек. Количество банковских должников за последний год вырос на 85 тысяч человек (рост почти на 18%).

Общий же объём выданных кредитов на начало этого года превысил 8,2 млрд. сомони ($870 млн). Кредитный портфель банков 2018 году увеличился на 500 млн. сомони ($53 млн).

Многие люди привлекают кредиты, кроме прочего, для удовлетворения своих потребительских нужд, а некоторые вынуждены идти на такой шаг, чтобы платить за обучение своих детей, лечение, проведение традиционных обрядов, мероприятий и так далее.

Однако впоследствии далеко не всем удается справляться с погашением столь дорогих кредитов: средневзвешенная процентная ставка на потребительские кредиты в банках страны составляет 25% годовых.

Люди, таким образом, лишаются заложенного имущества, в том числе своих домов, а некоторые должники стараются скрыться за границей.

«По причине того, что ряд кредиторов находится за пределами страны, возврат кредитов стало невозможным. Пресечен выезд за пределы страны 1808 людям, которые задолжали банкам 414 миллионов сомони», - сказал президент республики Эмомали Рахмон 10 мая на встрече с представителями банковской сферы.

Наиболее отчаявшиеся заемщики из-за неспособности вернуть банковские средства идут на самые крайние меры, вплоть до самоубийства.

Так, в конце прошлого года отец троих детей 52-летный житель Истаравшана Комил Худжабеков свёл счёты с жизнью после того, как его стали навещать представители «Точиксодиротбанка» с напоминаниями о необходимости вернуть деньги. Он занимался продажей лесоматериалов и взял кредит в размере $53 тысяч, но смог вернуть лишь $15 тысяч своего долга.

За несколько месяцев до этого в том же Истаравшане покончила с собой женщина по имени Зеби – продавщица ювелирных изделий. На такой шаг женщину вынудили ежедневные визиты представителей банка, которые требовали вернуть кредит под угрозой того, что заберут у неё дом.

По обоюдной надобности

Эксперты считают рост количества заемщиков в стране логичным следствием процессов, происходящих в таджикской экономике и банковской системе.

«Социальная уязвимость, мизерные реальные доходы населения подталкивает многих людей на привлечение банковских средств, несмотря на высокую процентную ставку. Банки, в свою очередь, в кризисных для себя условиях вынуждены идти по пути наращивания и объема кредитования и количества кредитов. Выдавая краткосрочные кредиты по высоким процентным ставкам, банки надеются поправить своё финансовое положение как можно скорее», - сказал «АП» экономист Сафар Камолов.

По его мнению, многие люди при привлечении кредитов скрывают свои реальные доходы, надеясь как-нибудь в будущем расплатиться, а банки закрывают на это глаза в погоне за так необходимыми для них доходами.

«В результате, имеем то, что имеем: высокий уровень невозврата кредитов», - заключил экономист.

Согласно данным НБТ, общий объем необслуживаемых кредитов в банковской системе страны на начало 2019 года составил 2,6 млрд. сомони ($275 млн). Это примерно треть всех действующих кредитов (кредитного портфеля).

Необслуживаемый кредит – это кредит, основная сумма и (или) проценты которого не погашаются согласно требованиям договора. Такой кредит относится к одной из группы нестандартных, сомнительных и безнадёжных кредитов. (Инструкции НБТ «О порядке формирования и использования резерва и фонда покрытия возможных потерь по активам»).

Экономисты прогнозируют, что такая ситуация с кредитованием в ближайшем будущем существенно не изменится, так как нет никаких особых предпосылок для заметного улучшения социально-экономического положения населения страны. А это говорит, о том, что люди по-прежнему будут искать выход в привлечение банковских кредитов, которые потом многие по той же причине несостоятельности не смогут вернуть. Желание же банков кредитовать, и при этом как можно больше, никуда не денется.

Банк должен тщательно проверить заёмщика

Специалисты рекомендуют банкам при оформлении заявки тщательно следовать всем необходимым процедурам проверки потенциального заёмщика.

Проверка компьютером

Скоринговая система - это компьютерная программа, которая обрабатывает данные заемщика и выдает решение по выдаче кредита. Система учитывает, есть ли у заемщика недвижимое имущество, автомобиль, получал ли он высшее образование, сколько лет работает на текущем месте и т.д. Конечно, последнее слово остается за менеджером, а не за машиной, но в большинстве случаев решения принимаются автоматически.

Хотя существуют банки, в которых скоринг осуществляется вручную, то есть решение полностью зависит от сотрудника банка.

Кредитная история

Банки в обязательном порядке должны проверять кредитную историю заемщика. Для этого сотрудники делают запрос в Бюро кредитных историй, где собирается информация от всех кредитных организаций. Если у заемщика слишком много действующих кредитов, или он проявил себя, как неплательщик в прошлом, банку нужно воздерживаться от оформления нового займа.

Проверка документов

После одобрения заявки банк просит клиента предоставить пакет документов (для каждого кредита он свой). Например, для потребительского кредита обычно достаточно паспорта и справки о доходах, а вот для ипотеки пакеты документов более внушительные. Юристы банка должны тщательным образом проверять подлинность всех документов и справок.

Как правильно брать кредит?

Рассчитайте свои возможности

Прежде чем оформлять кредит нужно хорошо посчитать, что, наряду с ежемесячными выплатами банку, вы сможете позволить себе не только хлеб и воду, но и другие привычные продукты, товары услуги и развлечения. При этом необходимо учитывать и тот факт, что всегда могут срочно понадобиться какие-то деньги, и это не станет большой проблемой из-за кредита.

Главное запомнить, что при выплате кредита необходимо рассчитывать только на свои силы с учётом всего семейного бюджета.

Как правило, банки выдают кредит с расчетом на то, что сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 50% заработной платы. Но будет лучше, если такие выплаты не превысят 25% вашей зарплаты.

В какой валюте лучше брать кредит?

Лучше брать кредит в той валюте, в которой вы получаете зарплату. В этом случае вы не только рассчитываете стабильный доход в той же валюте, в которой берете кредит, но и не оставляете в обменном пункте часть кровно заработанных денег.

Если кредит краткосрочный, то можно брать в долларах, так как процентные ставки по этой валюте ниже, чем в национальной валюте. Если же вы берете среднесрочные или долгосрочные кредиты, спрогнозировать курс валют на такой длительный срок – невозможно. Вы рискуете потерять огромную сумму.

Как рассчитать кредит?

Для того чтобы определиться с суммой кредита, вам необходимо произвести строгий расчет – определить сумму ежемесячных выплат. Но как это сделать?

Для этого вам потребуется кредитный калькулятор, который можно найти на сайтах большинства банков. Вам будет предложено ввести срок кредита, процентную ставку, сумму первого взноса, а также тип расчета.

Однако при пользовании любым калькулятором крайне трудно точно подсчитать точную сумму, поскольку она зависит от множества тонкостей, которые никак нельзя упустить при изучении тарифов банка и договора.

Пользуясь калькулятором, вы узнаете только ориентировочную сумму, от которой сможете отталкиваться в дальнейшем.

Как погасить кредит?

Не каждый знает, что погашать кредит можно двумя способами:

1. Аннуитет – это регулярная выплата средств равными долями. Со временем процент будет уменьшаться, основной долг – увеличиваться, что и даст в итоге равные суммы в течение всего времени выплаты кредита. Плюс в том, что вы точно рассчитываете, какую часть бюджета потянет кредит ежемесячно. Минус – в итоге вы в любом случае переплачиваете конкретную сумму, а она может быть немаленькой.



2. Дифференцированный платеж в некотором смысле удобнее. Вначале вам придется выплачивать достаточно приличные суммы. Дальше же по мере выплат сумма будет уменьшаться за счет того, что проценты станут начислять только на оставшуюся сумму. Как правило, при долгосрочном кредите пользуются именно такой формой выплат.

Способы законно не вернуть банку кредит

Специалисты предлагают заемщикам несколько способов, чтобы на законных основаниях не платить кредит банку.

Мирное урегулирование

Нужно попытаться мирно договориться с банком, и не платить кредит, хотя бы временно. Причина, по которой банк соглашается пойти на уступки, заключается в том, что в случае передачи дела в суд кредитор может потерять не только время, но и проценты.

Чаще всего кредитные организации предлагают следующие варианты своим заемщикам:

- реструктуризация долга обычно подразумевает увеличение срока займа с целью снижения размера ежемесячного платежа;

- рефинансирование, то есть оформление нового кредита, который направляется на погашение задолженности;

- при отсрочке платежа в течение определенного срока заемщик оплачивает только проценты.

Исковая давность

Законом установлен срок исковой давности по востребованию кредитного долга (Часть 12 ст 55 Закона РТ "О банковской деятельности"). Он равен пяти годам. Моментом для отсчета исковой давности служит последний контакт с заемщиком.

То есть, чтобы воспользоваться этим принципом для отказа от оплаты займа, необходимо избегать любого контакта с банком: нельзя отвечать на звонки, открывать дверь сотрудникам, принимать заказные письма. Если контакт все-таки произойдет, отсчет срока исковой давности начнется сначала.

Родственники в случае выхода на связь с ними сотрудников банка должны утверждать, что не знают, где находится тот, кто оформлял кредит. Если в течение трех лет заемщик найден не будет, долг будет списан.

Поиск лазеек в договоре

Нужно в кредитном договоре найти моменты, которые не соответствуют нормам действующего законодательства страны.

Банк в соответствии с законодательством должен предоставить заемщику следующую информацию (в приложении к кредитному договору):

- сведения о существующих в банке схемах кредитования с их сравнением;

- расчет общей стоимости займа с учетом всех расходов и страховок;

- подробный анализ схем погашения кредита;

- условия досрочного возврата займа.

Важным условием является то, что банк вообще не имеет права оформлять кредит, если сумма ежемесячного платежа превышает 50% заработной платы заемщика.

Обычно наши банки редко выполняют все перечисленные выше требования.

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно будет обратиться в суд. В иске необходимо подробно описать все нарушения закона, допущенные банком при выдаче кредита.

Если решение суда будет в пользу заемщика, проценты по займу можно будет вычесть из суммы долга. Основной долг платить все равно придется, только это можно будет делать в течение нескольких лет.

При этом принудительно могут потребовать выплачивать ежемесячно в счет гашения не более 20% официальной заработной платы.



При этом важно понимать

Несмотря на то, что существует довольно много способов того, как не платить кредит на законных основаниях, все они трудновыполнимы. Придется потратить много времени и усилий.

Кроме того, отказ (даже вполне законный) от уплаты кредита имеет ряд отрицательных последствий. Это как возможность судебной передачи денежных средств и имущества должника в счет оплаты кредита, так и невозможность получить кредит в будущем.

Более того, отказ от уплаты долга, также как и предоставление ложных сведений, считается по законодательству Таджикистана мошенничеством, за которое грозит уголовная ответственность.

Поэтому в момент принятия решения взять кредит важно трезво оценить свои возможности. Если нет уверенности в том, что кредит будет погашен, лучше отказаться от его оформления.

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