На сегодняшний день, прошел уже восьмой тур чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, титульным спонсором которого в этом году выступила крупнейшая телекоммуникационная компания страны – Tcell. 8 клубов, участвующих в чемпионате, сыграли уже 32 матча, которые посетили 133 400 болельщиков и смотрели по телевидению, согласно данным телеканалов «Варзиш» и «Футбол», 32 миллиона зрителей.
Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой и сильной нации.
«Став титульным спонсором чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, мы видим, как развивается таджикский футбол, как он популярен, и какой большой потенциал заложен в этом виде спорта. Как сильный и стабильный бренд на рынке Таджикистана, поддерживая спортивные мероприятия, особенно такого высокого и профессионального уровня, мы стремимся донести до людей, особенно до молодого поколения всю важность и значимость здорового образа жизни, воспитать дух патриотизма», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев – «Среди наших сотрудников также много болельщиков, мы болеем практически за все клубы и желаем им спортивных побед и достижений!».
Чемпионат Таджикистана среди команд высшей лиги, проводимый при поддержке компании Tcell – одно из крупнейших спортивных событий 2019 года. В чемпионате Таджикистана принимают участие восемь клубов: «Истиклол», ЦСКА «Памир» (оба – Душанбе), «Худжанд» (Худжанд), «Куктош» (Рудаки), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), «Хатлон» (Бохтар), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) и «Истаравшан» (Истаравшан). Чемпионат страны проходит в три круга – каждая команда проведет по 21 матчу.
По итогам восьми сыгранных туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Истиклол», который набрал 22 очка. Душанбинский «Истиклол» одержал победу над «Худжандом» (2:1) в центральном матче восьмого тура чемпионата Таджикистана и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. На второй строчке чемпионата расположился «Куктош», в активе которого 14 очков. Замыкает тройку лидеров «Регар-ТадАЗ» (12 очков).
По итогам матчей, сыгранных в апреле, названы лучший тренер и игрок месяца. Лучшим тренером апреля в чемпионате Таджикистана стал главный тренер душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов, а лучшим игроком назван полузащитник «Регар-ТадАЗ» Нозим Бободжонов.
Следующий, девятый тур Чемпионата Таджикистана пройдет 15-16 июня, когда сыграют клубы «Истиклол» – ЦСКА «Памир», «Худжанд» – «Панджшер», «Истаравшан» – «Регар-ТадАЗ» и «Хатлон» – «Куктош».
Tcell приглашает всех болельщиков на матчи и желает командам побед и достижений!
___________________
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
Борону раъду барқ ва жола: обуҳавои номусоид дар Тоҷикистон боқӣ мемонад
Тоҷикистон шумори маҳсулоти содиротиашро ба 480 номгӯй расонид
“Хорпуштак” барои ҷомеаи имрӯз муҳим аст
Александр Лукашенко: “Дар Беларус Эмомалӣ Раҳмонро оммаи мардум хуб мешиносад
Эмомалӣ Раҳмон бовар дорад, ки тоҷикистониён дастурхони хоксорона меороянд
Маҷрои сел оромгоҳҳо ва манзили сокинони Конибодомро хароб кард
Рейди кормандони Кумитаи дин дар ҷашни Иди Рамазон
Болоравии ҳаққи хизматрасонии баровардани партов дар Душанбе
Ба камбизоатон 10 сомонӣ тақдим кун - ба консерт рав
Ҷараёни дастрасии аҳолии Тоҷикистонро ба хизматрасониҳои давлатӣ беҳтар мекунанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста