На сегодняшний день, прошел уже восьмой тур чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, титульным спонсором которого в этом году выступила крупнейшая телекоммуникационная компания страны – Tcell. 8 клубов, участвующих в чемпионате, сыграли уже 32 матча, которые посетили 133 400 болельщиков и смотрели по телевидению, согласно данным телеканалов «Варзиш» и «Футбол», 32 миллиона зрителей.

Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой и сильной нации.

«Став титульным спонсором чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, мы видим, как развивается таджикский футбол, как он популярен, и какой большой потенциал заложен в этом виде спорта. Как сильный и стабильный бренд на рынке Таджикистана, поддерживая спортивные мероприятия, особенно такого высокого и профессионального уровня, мы стремимся донести до людей, особенно до молодого поколения всю важность и значимость здорового образа жизни, воспитать дух патриотизма», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев – «Среди наших сотрудников также много болельщиков, мы болеем практически за все клубы и желаем им спортивных побед и достижений!».

Чемпионат Таджикистана среди команд высшей лиги, проводимый при поддержке компании Tcell – одно из крупнейших спортивных событий 2019 года. В чемпионате Таджикистана принимают участие восемь клубов: «Истиклол», ЦСКА «Памир» (оба – Душанбе), «Худжанд» (Худжанд), «Куктош» (Рудаки), «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде), «Хатлон» (Бохтар), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) и «Истаравшан» (Истаравшан). Чемпионат страны проходит в три круга – каждая команда проведет по 21 матчу.

По итогам восьми сыгранных туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Истиклол», который набрал 22 очка. Душанбинский «Истиклол» одержал победу над «Худжандом» (2:1) в центральном матче восьмого тура чемпионата Таджикистана и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. На второй строчке чемпионата расположился «Куктош», в активе которого 14 очков. Замыкает тройку лидеров «Регар-ТадАЗ» (12 очков).

По итогам матчей, сыгранных в апреле, названы лучший тренер и игрок месяца. Лучшим тренером апреля в чемпионате Таджикистана стал главный тренер душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов, а лучшим игроком назван полузащитник «Регар-ТадАЗ» Нозим Бободжонов.

Следующий, девятый тур Чемпионата Таджикистана пройдет 15-16 июня, когда сыграют клубы «Истиклол» – ЦСКА «Памир», «Худжанд» – «Панджшер», «Истаравшан» – «Регар-ТадАЗ» и «Хатлон» – «Куктош».

Tcell приглашает всех болельщиков на матчи и желает командам побед и достижений!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.