Новый терминал прилета для пассажиров международных авиалиний в аэропорту Ташкента затопило. В Telegram-канале AviaSpotter опубликовали видео, снятое в новом зале прилета международного аэропорта Ташкента.
На видео также видно, как сотрудницы аэропорта тряпками пытаются высушить территорию, передает Kun.uz.
Новый терминал был запущен в эксплуатацию 15 июня 2018 года. В тот же день в полдень он принял первых пассажиров, прилетевших рейсом НАК «Узбекистон хаво йуллари» из Сеула в Ташкент.
«Новый терминал отвечает всем международным стандартам, он оснащен самым современным инженерно-технологическим оборудованием, которое позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов, предоставляя услуги на высоком уровне, и значительно сократить время прохождения формальных процедур при въезде в страну», - сказали тогда в компании.
В Ташкенте 3 июня прошёл сильный дождь. Очевидцы разместили множество видео в соцсетях, на которых можно увидеть, что городская дренажная система не справляется с потоком воды.
Последние годы не только столица, но и другие крупные города Узбекистана после каждого крупного ливня превращаются в бурную реку. Такая ситуация наблюдалась в прошлом месяце в Бухаре и Самарканде, пишет CA-NEWS.
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