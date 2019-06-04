Селевой поток, возникший в селесбросе Секубра, проник и на территорию кладбища кишлака Шуркургон, в результате чего обвалились десятки захоронений, сообщил «АП» по телефону источник в администрации мэра Канибадама.

По его словам, мэрия и духовенство города планируют сегодня к вечеру полностью восстановить обвалившиеся могилы.

При мэрии города создан штаб по уточнению ущерба и устранению последствий стихии.

Кроме города, во многих кишлаках Канибадама также зафиксировано разрушение домов, хозпостроек, уничтожены сельхозугодия на площади сотни гектаров.

Селем был нанесен урон 55 домам местных жителей, многие из них не подлежат восстановлению.

На территории страны в эти дни сохраняется неустойчивая погода в виде интенсивных осадков, которые, в свою очередь, спровоцировали сход селевых паводков.

Так, 3 июня, на территории села Гулистон сельского джамота Гулистон Восейского района, села Сурхоб сельского джамота Галаба, села Истиклол сельского джамота Зафар и Кухдоман сельского джамоата Ватан Фархорского района Хатлонской области селевой поток нанес урон пахотным землям, автомобильным дорогам и приусадебным участкам местных жителей.

По данным начальника пресс-центра КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, пострадавших среди людей нет.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны, до 7 июня 2019 года на территории страны сохранится неустойчивая погода и осадки. В связи с предстоящими осадками и увеличением температурного фона идет интенсивное таяние снега в горах, что может привести к размыванию почвы и их движению, к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалам и размывам береговой линии рек и озер.

В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ еще раз убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, сбора трав на горных участках, быть бдительными и осторожными.

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