Известный телеведущий Джон Уоррен приезжал в Кыргызстан, чтобы снять очередной выпуск телешоу «Поедем, поедим!». Он делился своими впечатлениями о республике в своих аккаунтах в социальных сетях, а 1 июня в эфире НТВ вышел выпуск передачи о кухне в Кыргызстане.
В описании к видео указано, что знаменитый британец поселился на горном пастбище, исполнил танец с беркутом, переночевал в яйце, научился управлять катером и попробовал ашлянфу. А еще Джон услышал древний эпос «Манас», приготовил ала-тоо и узнал, что такое вейкбординг по-кыргызски.
"Блюдо из домашней лапши, кукурузного крахмала и соусов можно попробовать везде, даже в Москве. Но самый лучший ашлям-фу — только в Караколе. Каракольское ашлям-фу – далеко не фу", — рассказал ведущий, после того как прямо на базаре его накормили этим холодным и острым супом.
Сам Джон Уоррен говорит о Кыргызстане, как о крае непокорных гор, хрустально чистых озер и мистических пейзажей.
Восхищение Таджикистаном
Осенью прошлого года ведущий кулинарного travel-проекта побывал и в Таджикистане. Он восхитился Фанскими горами и гостеприимством людей в горном кишлаке, поработал на хлопковых полях, пришел в восторг от виноградного рая и попробовал тандыр-кабоб.
А еще британец познакомился с официантом-роботом, проплыл по озеру Искандеркуль и приготовил суп мастава, назвав его "жидким пловом".
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