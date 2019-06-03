Известный телеведущий Джон Уоррен приезжал в Кыргызстан, чтобы снять очередной выпуск телешоу «Поедем, поедим!». Он делился своими впечатлениями о республике в своих аккаунтах в социальных сетях, а 1 июня в эфире НТВ вышел выпуск передачи о кухне в Кыргызстане.

В описании к видео указано, что знаменитый британец поселился на горном пастбище, исполнил танец с беркутом, переночевал в яйце, научился управлять катером и попробовал ашлянфу. А еще Джон услышал древний эпос «Манас», приготовил ала-тоо и узнал, что такое вейкбординг по-кыргызски.

"Блюдо из домашней лапши, кукурузного крахмала и соусов можно попробовать везде, даже в Москве. Но самый лучший ашлям-фу — только в Караколе. Каракольское ашлям-фу – далеко не фу", — рассказал ведущий, после того как прямо на базаре его накормили этим холодным и острым супом.

Сам Джон Уоррен говорит о Кыргызстане, как о крае непокорных гор, хрустально чистых озер и мистических пейзажей.

Восхищение Таджикистаном

Осенью прошлого года ведущий кулинарного travel-проекта побывал и в Таджикистане. Он восхитился Фанскими горами и гостеприимством людей в горном кишлаке, поработал на хлопковых полях, пришел в восторг от виноградного рая и попробовал тандыр-кабоб.

А еще британец познакомился с официантом-роботом, проплыл по озеру Искандеркуль и приготовил суп мастава, назвав его "жидким пловом".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.