Трое граждан Таджикистана погибли в результате ДТП, произошедшем в городе Уральск Самарской области, на границе России с Казахстаном. Водитель практически не пострадал, трое его пассажиров погибли, один в реанимации. Все они были мигрантами, которые возвращались из Казахстана в РФ, куда ездили для процедуры пересечения границы.
Пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции Иброхим Ахмадов сообщал "АП", что погибшие – братья Гурезовы Мухаммад (1996 г.р.) и Мансур (2000 г.р.) были жителями Яванского района.
Кроме того, авария унесла жизнь 56-летней гражданки Таджикистана Гульбахор Сулаймоновой.
По словам Ахмадова, водитель автомашины "Лада-Приора", житель района Джоми Сулаймон Бораков (1983 г.р.) и пассажир - житель города Нурек Саидахмад Мисколов (1979 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в клиническую больницу имени Пирогова в Самаре. Состояние водителя оценивается врачами как стабильное, а вот Мисколов находится в реанимации.
Трудовые мигранты выехали из Москвы в Казахстан, чтобы пересечь российскую границу для перерегистрации, и при возращении в Россию возле Уральска произошло ДТП.
По сообщениям российских СМИ, граждане Таджикистана находились в автомобиле "Лада-Приора", которая столкнулась с фурой на автодороге Самара - Большая Черниговка. Водитель "Лады", по предварительным данным, легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с фурой, движущейся в попутном направлении.
Ахмадов сообщил, что в настоящее время получены все документы на отправку тел погибших в Таджикистан, и с помощью таджикской диаспоры в Самаре, представительства по миграции РТ в РФ тела таджикистанцев будут отправлены на родину уже сегодня, 3 июня.
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