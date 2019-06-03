В Международный день защиты детей каждому ребенку важно почувствовать любовь, заботу и внимание. По доброй традиции компания МегаФон Таджикистан поздравила воспитанников детского дома города Худжанд с праздником и подарила им бесплатный доступ к детскому порталу «MegaKids».
«MegaKids» – детский портал с лицензионным контентом, где есть такие разделы, как «Мультфильмы», «Игры», «Сказки», «Книги» и «Музыка». Обычная плата за этот контент – всего 1 сомони в сутки, однако руководству детского дома теперь не нужно думать даже о таких расходах: доступ к порталу, который поможет ребятам учиться и познавать мир, оператор сделал абсолютно свободным.
Благодарность гостям выразила директор детского дома Назира КАРИМОВА. «Нам очень приятно, что в этот день с нами друзья из компании МегаФон Таджикистан! Наши воспитатели обязательно будут использовать современные технологии в обучении малышей», – сказала она.
«День защиты детей – это напоминание всему обществу о необходимости заботиться о малышах. О том, что нужно стремиться сделать их счастливыми, чтобы в будущем они стали достойными гражданами нашей страны. А достойный гражданин, конечно, должен быть хорошо образованным и развитым человеком. На портале «MegaKids» можно найти тексты литературных произведений, в том числе необходимые для успешной учебы в школе, любимые песни, игры и мультфильмы. Уверен, всё это поможет ребятам из детского дома не только учиться на пятерки, но и проводить время весело и интересно!» – отметил директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Согдийской области Далер НАИМОВ.
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