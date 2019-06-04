Сотрудники Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обрядов выйдут на рейд во время праздника Иди Рамазон, который будет отмечаться в Таджикистане завтра, 5 июня. Они будут определять «скромность» дастархана. В предыдущем году они определяли и размер.

«В рамках рейда будет проверятся праздничный дастархан: как скромно люди отмечают этот день», - сообщили «АП» в Комитете религии.

По словам собеседника, в этом году, размер дастархана определять не будут. В прошлом году Комитет рекомендовал, чтобы размер дастархана не превышал 1х1,5.

В Комитете сообщили, что должно быть на праздничном дастархане в этом году.

На нем должны быть фрукты и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук (традиционные мучные изделия).

«Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много», - отметили в ведомстве.

За нарушение этих правил, напомнили в Комитете, грозит штраф в размере 5 тысяч сомони.

Скромность украшает

В том году "АП" провела эксперимент "Праздничный дастархан метр на полтора", чтобы проверить, хватит ли стола размером 1х1,5 метра, чтобы встретить гостей, а главное разместить на нем угощения? Мы купили много вкусняшек: торт, конфеты, печенья, дыню и самбусу и устроили импровизированный праздник на скатерти ровно в размер с рекомендованным столом. И, знаете, мы думаем, у нас получился совсем неплохой дастархан! Кстати, обошелся он нам в 2018 году в 230 сомони.

Asia-Plus

Законом установлено

В августе 2017 года в Таджикистане были приняты поправки в Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Данный закон обязывает мусульман накрывать на религиозные праздники Рамазон и Курбон скромный дастархан, не допускать расточительства и излишества.

В то же время, как ранее отмечали «АП» в юридической компании «Химоя», о скромных дастарханах упоминается в статье 7, ч.4 Закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в РТ»:

«В дни праздника Рамазон и Курбон накрывается духовный и экономный праздничный дастархан, запрещается расточительство и излишество».

Однако, понятия «духовный», «экономный», «расточительство» и «излишество» в законе не раскрываются.

Юристы говорят, что Закон не дает полномочий отдельным органам или комиссиям применять его по своему усмотрению. Например, в других статьях вышеназванного Закона четко говорится:

«Свадьба по случаю бракосочетания проводится добровольно в течение не более двух дней с банкетом до 150 человек и свадебного угощения до 200 человек за счёт обеих сторон» или «Церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния и джамоатах проводится с использованием не более 4 легковых автомашин».

То есть, отмечают юристы, законодатели точно определяют пределы допустимого.

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