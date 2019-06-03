Приём заявок для участия в «Музыкальной премии Боба» будет продолжаться до конца июня. В начале июля будут определены 10 финалистов, набравшие наибольшее количество баллов. Выступления финалистов можно будет послушать на самом креативном концерте года, который пройдёт в Душанбе.

Национальный конкурс оригинальной песни «Музыкальная премия Боба», который уже третий год проходит в Таджикистане, объявляет открытым приём заявок на предварительные кастинги. За последние два года мы очень многому научились и значительно расширили и усовершенствовали проект в плане всех возможностей для его участников», - сказал директор Культурного центра «Бактрия» Сергей Чутков, открывая пресс-конференцию Национального конкурса.

Культурный центр Бактрия

По его словам, в инициированном послом Великобритании в Таджикистане Хью Филпоттом конкурсе оригинальной песни могут принять участие молодые люди со всей республики. Для этого нужно записать видео с композицией и выложить на веб-сайте конкурса www.bobmusicaward.tj, где жюри смогут оценить талант участников.

В пресс-конференции также участвовали партнеры проекта – главный донор Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане, ЮНИСЕФ Таджикистан, информационные партнеры проекта – Медиа-группа «Азия-Плюс», телеканалы «Сафина» и «Диёр».

Культурный центр Бактрия

По словам Чуткова, прошлогодние победители получили от организаторов конкурса творческую и финансовую поддержку. Одна из участниц первого конкурса при поддержке КЦ «Бактрия» Амаль Хафизова приняла участие в детском вокальном конкурсе «Во весь голос» телеканала «Мир» и стала победительницей.

«Музыкальная премия Боба предоставляет отличную возможность без каких-либо ограничений, то есть это очень демократичный и свободный проект, который даёт шанс всем и каждому заявить о себе на большую аудиторию. Благодарю проекту, мы узнаем о талантливой молодежи нашей страны, и это очень радует. Желаю всем участникам успехов и вдохновения», - отметила координатор программ культуры и искусства Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Муаттара Баширова.

Культурный центр Бактрия

«Для раскрытия потенциала талантливой молодёжи что-то должно послужить приятной и полезной причиной, да, и такую возможность можно получить, приняв участие в этом проекте. Благодаря «Музыкальной премии Боба» можно испытать себя и найти свой жизненный путь как это сделали и доказывают на своем опыте предыдущие участники проекта. «Азия-Плюс» впервые оказывает поддержку этому проекту, и я думаю, что это хорошая инициатива. Мы надеемся, что участники, которые станут финалистами, предоставят нам свои песни, которыми мы будем делиться на нашем радио», - добавила директор радио «Азия-Плюс» Манижа Ахмедова.

Культурный центр Бактрия

Принять участие в проекте могут исполнители авторских песен в возрасте от 16 до 28 лет, проживающие на территории Таджикистана, вне зависимости от языка и музыкального жанра, состава исполнителей: соло, дуэт, ансамбль, группа. Для участия в проекте необходимо снять на видео исполнение песни собственного сочинения, загрузить видео на сайт проекта www.bobmusicaward.tj, разместить текст песни и заполнить регистрационную анкету до 30 июня текущего года.