На празднике, который медиа-холдинг Asia-Plus организовал для детей и их родителей, лето встретили песнями, танцами и активными играми.
В Ботаническом саду в субботу с 10:00 до 15:00 прошёл детский праздник «Здравствуй, лето!». Небольшой дождь, никого не испугал: большинство гостей взяли с собой зонты, а для тех, кто был без зонта, кратковременные осадки не стали помехой.
Первой дети «облюбовали» нашу фотозону, где находились тантамарески с героями известных марвеловских фильмов. Многие побывали и Капитаном Америкой, и Халком и даже Чудо-женщиной за один день. Кстати, не только мальчики, как оказалось, любят Железного человека, но и девочки.
Зона для игр полюбилась детям не меньше. Несмотря на пасмурную погоду, никто из наших юных гостей не побоялся промокнуть в игре с водой. А на самой «вкусной» игре ребята подкрепились бананами и яблоками.
Самые спортивные дети играли в футбол с настоящими спортсменами, занимались со спортивными снаряжениями, а потом устроили на том же месте танцевальную площадку. Там и выяснилось, насколько современные дети любят лезгинку. «Зажигали» и мальчики и девочки, а кое-кто даже оделся как настоящий джигит. Рядом с ними другие ребята и их мамы и папы играли и фотографировались с четвероногими гостями нашего праздника. Сова, кролик, змеи и даже пара уже известных многим душанбинцам мопсов тоже пришли поздравить детей с их днём.
Будущие художники изобразили всё своё вдохновение и фантазию в зоне рисования, организованной ЮНИСЕФ. Природа, дома, море и самые причудливые фигуры украсили холсты, любезно предоставленные Art Doshan Studio.
Самой «громкой» зоной, на удивление, оказалась вовсе не главная сцена, а «музыкальная» беседка, где всех желающих учили игре на музыкальных инструментах. Ну и конечно же самой большой радостью для всех детей был большой батут.
Тем временем, на главной площадке проходили конкурсы, где мальчики и девочки продемонстрировали свои умения петь, танцевать, показывать пантомиму, а также хорошую память на песни из детских мультиков. Позже детей и их родителей развлекали аниматоры ДРЦ «Мадагаскар» и юные таланты детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг».
Многие маленькие зрители после этого и сами захотели выступить перед своими мамами и папами. Кто-то спел песню собственного сочинения, кто-то исполнил битбокс, ну а большинство ребят решили прочитать любимым родителям стихи.
А ЗАО «Оби Зулол», «Эскимо мастер», кондитерская фабрика «Ширин» и гостиница «Хилтон» решили порадовать детей с ограниченными возможностями, предоставив им бесплатные угощения.
Генеральным партнёром праздника выступил оператор мобильной связи Zet-mobile (Beeline Tajikistan). А официальными партнёрами: посольство Германии в Таджикистане и представительство Европейского союза в республике. Партнёрами были образовательный центр «Вундеркинд», магазин техники «Синон», магазин детской одежды «Grand Baby Shop», турецкое кафе «Мерве», молочный комбинат «Шири Душанбе» и детская косметика «Кря-кря».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Болоравии ҳаққи хизматрасонии баровардани партов дар Душанбе
Ба камбизоатон 10 сомонӣ тақдим кун - ба консерт рав
Ҷараёни дастрасии аҳолии Тоҷикистонро ба хизматрасониҳои давлатӣ беҳтар мекунанд
Фарзанди Гулбегим, муҳоҷирзани фавтида ба садама дучор шуд
Сарбозони тоҷик дар дафтарҳои худ чӣ менависанд?
Tcell дар водии Зарафшон иртиботро беҳтар кард
Фармондеҳи взводи қаровули фахрии Вазорати мудофиа ба сари сарбоз дос бардошт
Восеъ: садамаи нақлиёти фоҷеабор ҷони 4 касро рабуд
Президенти Эрон вазири корҳои хориҷии Тоҷикистонро ба ҳузур пазируфт
Ҳалокати ҷавони 18-сола дар Хуросон бар асари офати табиӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста