На празднике, который медиа-холдинг Asia-Plus организовал для детей и их родителей, лето встретили песнями, танцами и активными играми.

В Ботаническом саду в субботу с 10:00 до 15:00 прошёл детский праздник «Здравствуй, лето!». Небольшой дождь, никого не испугал: большинство гостей взяли с собой зонты, а для тех, кто был без зонта, кратковременные осадки не стали помехой.

Первой дети «облюбовали» нашу фотозону, где находились тантамарески с героями известных марвеловских фильмов. Многие побывали и Капитаном Америкой, и Халком и даже Чудо-женщиной за один день. Кстати, не только мальчики, как оказалось, любят Железного человека, но и девочки.

Зона для игр полюбилась детям не меньше. Несмотря на пасмурную погоду, никто из наших юных гостей не побоялся промокнуть в игре с водой. А на самой «вкусной» игре ребята подкрепились бананами и яблоками.

Самые спортивные дети играли в футбол с настоящими спортсменами, занимались со спортивными снаряжениями, а потом устроили на том же месте танцевальную площадку. Там и выяснилось, насколько современные дети любят лезгинку. «Зажигали» и мальчики и девочки, а кое-кто даже оделся как настоящий джигит. Рядом с ними другие ребята и их мамы и папы играли и фотографировались с четвероногими гостями нашего праздника. Сова, кролик, змеи и даже пара уже известных многим душанбинцам мопсов тоже пришли поздравить детей с их днём.

Будущие художники изобразили всё своё вдохновение и фантазию в зоне рисования, организованной ЮНИСЕФ. Природа, дома, море и самые причудливые фигуры украсили холсты, любезно предоставленные Art Doshan Studio.

1 /18

Самой «громкой» зоной, на удивление, оказалась вовсе не главная сцена, а «музыкальная» беседка, где всех желающих учили игре на музыкальных инструментах. Ну и конечно же самой большой радостью для всех детей был большой батут.

Тем временем, на главной площадке проходили конкурсы, где мальчики и девочки продемонстрировали свои умения петь, танцевать, показывать пантомиму, а также хорошую память на песни из детских мультиков. Позже детей и их родителей развлекали аниматоры ДРЦ «Мадагаскар» и юные таланты детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг».

Многие маленькие зрители после этого и сами захотели выступить перед своими мамами и папами. Кто-то спел песню собственного сочинения, кто-то исполнил битбокс, ну а большинство ребят решили прочитать любимым родителям стихи.

А ЗАО «Оби Зулол», «Эскимо мастер», кондитерская фабрика «Ширин» и гостиница «Хилтон» решили порадовать детей с ограниченными возможностями, предоставив им бесплатные угощения.

Генеральным партнёром праздника выступил оператор мобильной связи Zet-mobile (Beeline Tajikistan). А официальными партнёрами: посольство Германии в Таджикистане и представительство Европейского союза в республике. Партнёрами были образовательный центр «Вундеркинд», магазин техники «Синон», магазин детской одежды «Grand Baby Shop», турецкое кафе «Мерве», молочный комбинат «Шири Душанбе» и детская косметика «Кря-кря».

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.