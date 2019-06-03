Тарифы на вывоз бытового мусора с 1 мая 2019 года повышены, в среднем, на 10% по инициативе руководителей коммунальных служб хукуматов районов города.

Специалисты Антимонопольной службы при правительстве рассмотрели предложения руководителей районных коммунальных служб и на основании принятого решения утвердили обновлённые тарифы на данную услугу, сообщили в Управлении строительства и коммунальных услуг аппарата председателя Душанбе.

Расчёты по новым тарифам производятся с 1 мая 2019 года.

По возникающим вопросам по действующему прейскуранту услуг можно обращаться в исполнительные органы власти столичных районов и в отделы коммунального хозяйства по месту жительства.

Новые тарифы на вывоз мусора в разных районах города установлены по-разному: все зависит от удаленности от главной мусорной свалки, расположенной в районе Рудаки, и, соответственно, транспортные расходы тут учитываются.

Итак оплата за мусор по районам установлена:

Для жителей района Фирдавси

для благоустроенных домов с мусоропроводом за фактически проживающего человека – 3,60 сомони (было 2,50 сомони)

для благоустроенных домов без мусоропровода за фактически проживающего человека – 2,50 сомони (было 2,10 сомони)

для неблагоустроенных домов (бараки) за фактически проживающего человека – 3,40 сомони (было 2,80 сомони)

для домовладений (частный сектор) за фактически проживающего человека – 3,60 сомони (было 3,00 сомони)

для бюджетных организаций на 1 м3 – 34,50 сомони (было 27,00 сомони)

для коммерческих предприятий и организаций на 1 м3 – 45,54 сомони (было 39,00 сомони).

Для жителей районов Шохмансур и И.Сомони

для благоустроенных домов с мусоропроводом за фактически проживающего человека – 2,90 сомони (было 2,40 сомони)

для благоустроенных домов без мусоропровода за фактически проживающего человека – 2,40 сомони (было 2,00 сомони )

для неблагоустроенных домов (бараки) за фактически проживающего человека – 3,50 сомони (было 2,70 сомони)

для домовладений (частный сектор) за фактически проживающего человека – 3,30 сомони (было 2,90 сомони)

для бюджетных организаций на 1 м3 – 35,65 сомони (было 23,00 сомони)

для коммерческих предприятий и организаций на 1 м3 – 44,40 сомони (было 27,00 сомони)

Для жителей района Сино

для благоустроенных домов с мусоропроводом за фактически проживающего человека – 3,20 сомони (было 2,60 сомони)

для благоустроенных домов без мусоропровода за фактически проживающего человека – 2,40 сомони (было 2,20 сомони)

для неблагоустроенных домов (бараки) за фактически проживающего человека – 3,50 сомони (было 3,00 сомони)

для домовладений (частный сектор) за фактически проживающего человека – 3,30 сомони (было 3,10 сомони)

для бюджетных организаций на 1 м3 – 35,65 сомони (было 27,00 сомони)

для коммерческих предприятий и организаций на 1 м3 – 44,40 сомони (было 39,00 сомони).

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