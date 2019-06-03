Завершился очередной призыв, кто окончил службу, радостно возвращается домой и строит планы на будущее. Место дембелей заняли те, кто прослужили уже полтора года. Они с нетерпением ждут очередного приказа в сентябре.

Фазлиддин, которого в 2017 году поймала «облава» на базаре, осенью возвращается домой.

«Вначале были трудности, потом мой сын привык к армии, - рассказывает его отец Шарофиддин, простой учитель. – Мы в семье тоже переживали, но потом привыкли. Теперь я горжусь тем, что мой старший сын служит в армии. Даст Бог, вернется осенью и будет готовиться к поступлению в вуз».

Отец надеется, что сын, который до армии хулиганил, не слушался родителей, не учился, поумнел в армии.

"Недавно побывал в отпуске, я был удивлен, как изменился он в лучшую сторону. В армии он научился уважать старших, особенно нежно обращается с матерью и сестрами", - рассказывает отец.

Он передал редакции выдержки из записной книжки сына-солдата.

1 /13 Одна из главных тем солдатских альбомов – любовь.

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