В честь Всемирного дня защиты детей, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предлагает традиционное специальное предложение.
Каждый клиент, который откроет на имя своего ребенка вклад «Фарзанди бомуваффак» (Будущий миллионер) с 3 по 7 июня на сумму не менее 1000 сомони, получит подарок от организации.
Подарки получат и те клиенты, которые с прошлого года успели открыть депозитный счет «Фарзанди бомуваффак» и стабильно пополняют свой счет.
Необходимо отметить, что 3 июня во всех 27 филиалах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» будут проходить Дни открытых дверей, куда клиенты могут прийти со своими детьми.
В эти дни сотрудники Организации специально для детей создадут праздничную атмосферу, подготовят развлекательную программу, памятные подарки и другие сюрпризы.
Важная особенность продукта «Фарзанди бомуваффак» заключается в том, что открытие такого вклада может стать залогом формирования крепкого фундамента для успеха ребенка в будущем.
Порадуйте своих детей именными подарками от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»!
Подробности по телефону 1122
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