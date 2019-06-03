В честь Всемирного дня защиты детей, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предлагает традиционное специальное предложение.

Каждый клиент, который откроет на имя своего ребенка вклад «Фарзанди бомуваффак» (Будущий миллионер) с 3 по 7 июня на сумму не менее 1000 сомони, получит подарок от организации.

Подарки получат и те клиенты, которые с прошлого года успели открыть депозитный счет «Фарзанди бомуваффак» и стабильно пополняют свой счет.

Необходимо отметить, что 3 июня во всех 27 филиалах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» будут проходить Дни открытых дверей, куда клиенты могут прийти со своими детьми.

В эти дни сотрудники Организации специально для детей создадут праздничную атмосферу, подготовят развлекательную программу, памятные подарки и другие сюрпризы.

Важная особенность продукта «Фарзанди бомуваффак» заключается в том, что открытие такого вклада может стать залогом формирования крепкого фундамента для успеха ребенка в будущем.

Порадуйте своих детей именными подарками от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»!

Подробности по телефону 1122

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