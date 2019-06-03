В рамках проекта по модернизации сетевой инфраструктуры в регионах, Tcell запустил 6 новых базовых станций стандарта 3G в густонаселённых пунктах Пенджикента и Айни!

Жители кишлаков Хушекат, Рарз, Гузари бод и Фатмев Айнинского района, а также джамоатов Вору и Лоик Шерали г.Пенджикента отныне смогут пользоваться всеми преимуществами связи в стандарте 3G.

Благодаря модернизации сети, население получило возможность присоединиться к глобальной сети Интернет. Став активными Интернет-пользователями, они смогут пользоваться многочисленными информационными ресурсами, с помощью онлайн-приложений для общения, таких, как «Чи Гап» от Tcell, смогут всегда оставаться на связи с родными и близкими, которые находятся в отъезде. Расширение сети способствует ощутимо снизить нагрузку на уже функционирующие базовые станции и повысить стабильность сигнала, что очень важно для горной местности.

Также, на территории участка автодороги Душанбе - Чанак, а именно при выезде с тоннеля «Шахристан» до самого центра Айни, также была выполнена работа по установке дополнительного оборудования, которое позволит туристам и пассажирам значительно интереснее проводить время, находясь в пути.

Наряду с расширением и модернизацией сети в густонаселённых местностях, Tcell также установил оборудование стандарта 3G в кишлаке Саразм Пенджикента, который внесен в список объектов Всемирного наследия и считается излюбленным местом туристов. Установленное оборудование позволит обеспечить интернетом не только население приграничной зоны, но и покроет связью участок вдоль границы. Вместе с тем, совсем скоро на данном участке границы откроет свои двери центр обслуживания абонентов, посетив который, гости и приезжие с Республики Узбекистан в упрощенном порядке смогут приобрести SIM-карты и постоянно оставаться онлайн.

Компания Tcell проводит масштабную техническую модернизацию по всей территории Согдийской области, стремясь обеспечить надежной связью жителей даже самых малонаселенных и труднодоступных поселений. Так, в январе-феврале этого года, технические работы были проведены в 17 населенных пунктах области, а также модернизация проведена и на базовых станциях в крупных городах области: в Худжанде, Гулистоне, Канибадаме и Истиклоле, что позволило еще большему количеству абонентов подключаться к базовым станциям одновременно, при улучшенном качестве Интернет-соединения.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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