1 июня «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19 выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и стал лучшей командой Европы. Забитыми мячами в прошедшей игре отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.
«Красные» взяли первый трофей под руководством Юргена Клоппа, который работает в Англии с осени 2015 года, и перегнали по числу побед в Лиге чемпионов «Баварию» и «Барселону». Впереди только «Милан» (7 побед) и недосягаемый «Реал» (13), передает Eurosport.ru
Сразу после финала в Мадриде игроки «Ливерпуля» привезли кубок чемпионов в родной город и устроили красочный парад. На улицы Ливерпуля вышли десятки тысяч людей, чтобы поприветствовать команду, которая в шестой раз в своей истории добыла престижный трофей.
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