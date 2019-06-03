Жертвой непогоды 2 июня в селе Мехнатобод сельского джамоата Кызылкалъа Хуросонского района Хатлонской области стал 18-летний местный житель.

В результате осадков в этой местности с предгорных местностей сошли сели, от которых пострадали 18 приусадебных участков, вспомогательное сооружение и мост, соединяющее село с автодорогой Бохтар-Душанбе, сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, на месте создаются временные насыпные валы, ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Элок и Вахш.

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали селевые паводки на территории ряда других районов страны.

В частности, 1 июня в селе Оби Шифо сельского джамоата Чоргултеппа со стороны сельского джамоата Ляур района Рудаки сошли селевые потоки, подтопившие приусадебные участки местных жителей. В основном, грязевая жижа нанесла ущерб 70 приусадебным участкам данного села и частично затопила подвалы 8 жилых домов. Жертв в этой местности нет.

Юсуфи сообщила, что для организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия рабочая группа во главе с первым заместителем председателя КЧС генерал-майором Рустамом Шохиён находится в районе Рудаки.

Для расчистки участков и дорог в селе задействованы солдаты и офицеры войсковых частей КЧС, расположенных в районе Рудаки.

На данный момент восстановительные работы продолжаются. Для определения ущерба на местах работают соответствующие комиссии.

Умеда Юсуфи также сообщила, что с целью уменьшения ущерба сельскохозяйственным культурам, Противоградовой службой Комитета с использованием противоградовых ракет были обезврежены свыше 30 градоопасных зон на территории Гиссарского, Турсунзадевского районов, а также в районах Хуросон, Яван и Кушониён Хатлонской области.

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