Жертвой непогоды 2 июня в селе Мехнатобод сельского джамоата Кызылкалъа Хуросонского района Хатлонской области стал 18-летний местный житель.
В результате осадков в этой местности с предгорных местностей сошли сели, от которых пострадали 18 приусадебных участков, вспомогательное сооружение и мост, соединяющее село с автодорогой Бохтар-Душанбе, сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.
По ее словам, на месте создаются временные насыпные валы, ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Элок и Вахш.
Неблагоприятные погодные условия спровоцировали селевые паводки на территории ряда других районов страны.
В частности, 1 июня в селе Оби Шифо сельского джамоата Чоргултеппа со стороны сельского джамоата Ляур района Рудаки сошли селевые потоки, подтопившие приусадебные участки местных жителей. В основном, грязевая жижа нанесла ущерб 70 приусадебным участкам данного села и частично затопила подвалы 8 жилых домов. Жертв в этой местности нет.
Юсуфи сообщила, что для организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия рабочая группа во главе с первым заместителем председателя КЧС генерал-майором Рустамом Шохиён находится в районе Рудаки.
Для расчистки участков и дорог в селе задействованы солдаты и офицеры войсковых частей КЧС, расположенных в районе Рудаки.
На данный момент восстановительные работы продолжаются. Для определения ущерба на местах работают соответствующие комиссии.
Умеда Юсуфи также сообщила, что с целью уменьшения ущерба сельскохозяйственным культурам, Противоградовой службой Комитета с использованием противоградовых ракет были обезврежены свыше 30 градоопасных зон на территории Гиссарского, Турсунзадевского районов, а также в районах Хуросон, Яван и Кушониён Хатлонской области.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҷашни “Салом тобистон!” дар Боғи Ирами пойтахт
"Алло, модарҷон, туро дӯст медорам": Рӯзи ҷаҳонии волидон
Салом тобистон. Кӯдакон идашонро чӣ гуна ҷашн гирифтанд
Ҳукумати ИМА ба толибилмони мактабҳои Ваҳдат китоб тақдим кард
“Сомон Эйр” дигар ба мусофирони ҳавопаймои хатсайри Душанбе - Маскав хӯрок намедиҳад
Рӯзи ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад, аммо ҳуқуқи онҳо поймол
Зинаи аввали Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи афзоиши шумори сайёҳон
Таъсиси долони иқтисодӣ байни Хуҷанду Тошканд ва Чимкент
Алоқаи ҳавоӣ байни Тоҷикистону Эрон барқарор мешавад
Меъёри бозтамвил дар Тоҷикистон то 13,25% поин рафт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста