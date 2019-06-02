В конце января вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим сравнил спортивные достижения республики в годы СССР и в период независимости. По его словам таджикский спорт сейчас почти в 35 раза успешнее, чем в советское время. «Только за прошлый год спортсмены республики на состязаниях выиграли 467 медалей, из которых 151 – золотые», - сказал он.

Хотел сразу написать целую статью с аргументами и доводами, что нельзя сравнивать качество медалей, завоеванных таджикскими спортсменами в советские годы на чемпионатах мира в олимпийских видах спорта, с нынешним количеством, привести доказательства, что это не совсем так, вернее совсем не так, потом передумал.

Решил просто собрать фотографии Героев таджикского спорта советских лет (тех, кого удалось найти), на которых они сфотографированы со своими золотыми наградами, и не только.

И еще, короткая ремарка: выиграть чемпионат СССР в олимпийских видах спорта и попасть в сборную Союза, было труднее, чем стать чемпионом мира. Зачастую Всесоюзное первенство был именитей и представительней по составу, чем международные соревнования.

1 /16 Азалшо Олимов - советский и таджикский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. Первый чемпион СССР и Европы по самбо из Средней Азии (1955), чемпион Советских Вооруженных Сил по самбо.

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