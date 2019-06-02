2 июня в мире отмечается День правильного питания. Мы подумали, что это хороший повод задуматься о том, насколько правильно мы питаемся.
Поэтому мы обратились к гастроэнтерологу, академику и научному руководителю института гастроэнтерологии при министерстве здравоохранения и социальной защиты РТ Гиесиддину Мироджову. Он рассказал о несовместимых продуктах, которые так любят совмещать таджики.
Молоко и все остальное
Молоко нельзя смешивать с другими продуктами, особенно с фруктами, овощами, белковыми продуктами. Лучше пить его как самостоятельный продукт, не смешивая ни с чем другим.
Если уж совсем не в силах справиться с искушением, можете добавить к трапезе немного хлеба или печеней, но не злоупотребляйте – это очень калорийно, а значит, приведет к отложению лишних килограммов.
Белковые продукты нельзя сочетать
По этой причине нельзя есть несколько белковых продуктов сразу. Например, в традиционное таджикское блюдо мошкичири лучше не добавлять фасоль, а ограничиться мясом, рисом и машем. Либо исключить мясо и добавить фасоль.
Как вы понимаете, в эту же категорию попадает и шашлык ассорти из баранины, говядины и мяса курицы. Нельзя.
Плов с лепешками
Да, именно так, хотя мы и привыкли это делать. В рисе содержится большое количество крахмала, который нельзя смешивать с легкими углеводами (в нашем случае с хлебом). Одновременное потребление этих продуктов могут себе позволить только люди с большими физическими нагрузками.
По той же причине лучше отказаться и от другого любимого таджикского блюда – табак шурбо. Полезный суп в данном случае превращается из бульона в очень углеводистое блюдо, фактически состоящего только из хлеба.
Курутоб с кайла
Курутоб само по себе тяжелое блюдо, но в сочетании с жареным мясом – кайла, оказывает слишком большую нагрузку на организм.
Сладкое с белковой и жирной пищей
Речь идет о варенье, сиропах, сахаре и любых других сладостях. Дело в том, что вместе с белками и крахмалистой пищей сладкое вызывает брожение, способствует разложению других продуктов.
Фрукты после основного приема пищи
Мы привыкли завершать прием пищи десертом в виде фруктов. Но делать этого нельзя ни в коем случае. Первые горячие блюда перевариваются намного дольше фруктов, и пока до них дойдет очередь, пройдет не меньше получаса. За это время фрукты начнут гнить прямо в желудке. Фрукты есть лучше либо до основного приема пищи, либо отложить на более позднее время.
Мед с хлебом
Это два легких углевода (другими словами, сахар). Одновременное употребление этих продуктов повышает уровень сахара в крови, что со временем может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Кстати, мед ни в коем случае нельзя греть, в результате образуются токсические вещества.
Растительное масло при жарке
Часто мы используем растительное масло при жарке и очень зря. Оно образует токсические вещества, которые вызывают различные заболевания внутренних органов. Картошку луже пожарить на топленом масле, а мясо – на оливковом.
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