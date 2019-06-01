В День защиты детей и в День родителей, которые отмечаются 1 июня каждый год, мы решили опубликовать трогательные письма, а по сути - послания - матерей, в которых они учат своих детей, в первую очередь, быть настоящими людьми.

«Дорогой мой сын!

Совсем недавно тебе исполнилось 7 лет, но это письмо для тебя 18-летнего.

Наверное, кажется странным писать тебе это письмо в настоящее время, но жизнь слишком непредсказуема, иногда она подкидывает такие неожиданности, которые могут в два счета разрушить даже самые продуманные и основательные планы. А еще с годами я могу измениться и смотреть на вещи совсем по-другому, поэтому хочу поговорить с тобой сейчас, до того, как я, возможно, забуду, что такое быть молодым.

Амрита Каргизова с сыном Фото из личного архива

Мой взрослый сын (возможно, слишком рано повзрослевший), ты всегда меня понимал, даже больше, чем должны понимать дети в твоем возрасте.

Ты стал моей опорой в день своего рождения, и являешься ею до сих пор.

Но, главное ты мой самый мудрый и близкий друг. И поэтому я хочу, чтобы ты узнал и запомнил кое-что.

Мой самый большой страх появился, когда родился ты. Я боялась жестокости мира по отношению к тебе, боялась не смочь оградить тебя от бед, боялась не понять тебя, боялась сделать тебе больно. Но очень быстро поняла, что ты был послан в этот мир, чтобы стать учителем для меня, ты оказался не по годам мудрым и показал мне, что мои страхи – это страхи всех матерей, которые безумно любят своих детей.

И за это я тебе благодарна.

Так вот, теперь тебе восемнадцать, а я по-прежнему твой самый верный друг и дам тебе несколько советов, в какой-то степени напутствий.

Не знаю, смогли ли мы к этому времени построить наш дом мечты, но тебе придется покинуть его. Это место всегда будет твоим домом, и здесь всегда тебя будут ждать с любовью и распростертыми объятиями, но тебе пора узнавать мир, знакомиться с ним (хотя я надеюсь, что ты это начнешь делать гораздо раньше). Путешествуй, знакомься, ошибайся, учись, люби, в общем, живи!

В 18 лет у тебя два варианта на выбор:

а) ты поступаешь в вуз (не важно, какой и в какой стране), и я поддержу тебя, как смогу, до тех пор, пока ты либо его окончишь, либо найдёшь работу;

б) ты не поступаешь в вуз (и я никогда не осужу тебя за это), и идешь работать.

Главное, чтобы это был твой выбор, потому что мне бы хотелось, чтобы ты стал ответственным человеком, способным самостоятельно обеспечить свои потребности.

Точно могу сказать, что полностью содержать взрослого 18-летнего парня, который и не учится, и не работает, я не стану, потому что считаю это неправильным.

К своему 18-летию ты остался прекрасным человеком – умным, порядочным, добрым, искренним и справедливым. Все такой же честный и не умеющий кривить душой. И я очень горжусь тобой. Запомни: я очень горжусь тобой!

И сейчас ты даже лучше, чем я могла себе представить, когда еще девушкой мечтала, что рожу и воспитаю самого лучшего сына в мире.

Я не идеал и не пример для подражания. Поэтому ты не обязан любить то, что люблю я, разделять мои интересы. Твоя жизнь – твои правила. Только всегда помни: свобода – это большая ответственность. Свобода выбора, в том числе. И ответственность за сделанный выбор ты будешь нести сам.

Ты можешь стать кем угодно, и я все равно буду любить тебя. Ты не должен мне ничего. Оценки-награды-дипломы и прочие показатели успешности на самом деле не имеют такого значения, какое мы им придаем. Поэтому делай это для себя, а не для других. Ты можешь стать успешным, а можешь пустить все на самотек. Это будет твоя жизнь и твой выбор. Но если однажды что-то пойдет не так, не ищи виновных, и не жалуйся, потому что это результат твоего выбора. Я не буду влиять на него, но всегда буду рядом и постараюсь помочь, если ты будешь нуждаться в моей помощи. Я буду помогать тебе взвесить все за и против, но принимать решения ты будешь сам.

Потому, что когда тебе 18, мы с тобой равные.

С кем встречаться, на ком жениться, с кем создавать семью – это тоже твой выбор. Единственное, о чем я тебя прошу, не обижай женщин.

Нежность, абсолютное взаимное доверие, и правда — пусть в твоих отношениях будет именно так. И да…не швыряйся любовью, она не так часто встречается.

Я всегда говорила тебе, что мир не плох и не хорош – он просто есть, а плохим или хорошим его делаем мы, люди. Поэтому уважай себя и других, не лги себе и другим. Учись понимать себя и других. Научись прощать. Будь лучше, чем я. Будь собой. Не позволяй никому ломать тебя и никогда не теряй собственного достоинства.

Я родила тебя не для того, чтобы ты соответствовал моим ожиданиям или реализовал то, чего не удалось сделать мне. Живи свою собственную жизнь, и пусть она будет достойной!

Я очень люблю, и буду любить тебя. Любым. В любых обстоятельствах. Всегда.»

Амрита Каргизова

«Дорогая моя доченька!

Очень хочу, чтобы ты, в первую очередь, выросла человеком. Хорошим, сильным, духовно развитым, добрым, порядочным и умеющим сострадать. Пожалуйста, не проходи мимо чьей-то беды, не будь равнодушной, как слишком многие в наше время.

Ниссо Расулова с дочкой Фото из личного архива

Я так хочу, чтобы ты развивалась и любила самое главное - жизнь, пила ее большими глотками и наслаждалась ею. Очень хочу, чтобы вся твоя жизнь была наполнена любовью, чтобы рядом был сильный и достойный мужчина. И, доча, научись разбираться в людях как можно раньше, ведь без этого хорошего человека рядом с тобой не будет.

Не нужно бояться делать ошибки, без них не бывает опыта. Но надо научиться их исправлять, искать мудрость в себе и делиться ею с другими. Никогда не говорить никогда и состояться как человек, профессионал, женщина и мать.

Лина, дорогая, запомни: всегда нужно обогащать и развивать свой внутренний мир, не переставать самообразовываться. Пусть у тебя, как и у меня, будет своя маленькая библиотека настольных книг. Не забывай, как они важны в нашей жизни, сколько мы можем черпать из них.

Жизнь - сложная, порой несправедливая, но ты должна всегда храбро идти вперед с высоко поднятой головой, и ничего не бояться. Чаще улыбайся, не будь высокомерна и завистлива. Я от души надеюсь, что ты, как и я, научишься радоваться за близких и быть рядом, когда им это нужно.

Я дала тебе это имя Лина - нежная, потому, что ты самое нежное и прекрасное, что случалось в моей жизни. Желаю, чтобы ты тоже испытала то счастье, которое я почувствовала, став твоей матерью.

Люблю тебя. Очень.»

Ниссо Расулова

«Дане от мамы

Привет, мое счастье. Тебе сейчас 9, мне … чуть больше, а это письмо ты откроешь к завершению школы.

У тебя уже, наверное, и усы есть. И я ревную тебя ко всем девчонкам, которые строят тебе глазки. Не представляю тебя взрослым, хотя… Бог мой, лет 8 назад, когда твои крошечные ладошки нежно касались моих плеч, я не могла вообразить тебя школьником.

Твоя бабушка не устает в шутку повторять, что нам забыли перерезать пуповину, поэтому мы с тобой слишком близки. Сейчас мы шушукаемся с тобой пока нет «взрослых», носимся по квартире, громко напевая сумасбродные песни, которые ты находишь в сети, сводя с ума наших соседей, делимся сокровенным, вместе учимся новому, вместе переживаем неудачи. Но я понимаю, что так будет не всегда.

У тебя ведь уже наверняка появились более близкие друзья, другие авторитеты. И это прекрасно!

Я подарила тебе жизнь, я дарю тебе всю свою любовь, но это не значит, что ты всегда должен быть подле меня или жить по моей указке. Напоминай мне об этом, когда я впаду в старческий маразм и буду настаивать на обратном. Единственное, чего я хочу – чтоб ты был счастлив: не важно где, не важно с кем, и по возможности создавал это счастье вокруг себя. Это не сложно, стоит лишь захотеть!

Кстати, раньше я думала, что счастье сиюминутно. Ты получаешь желаемое, ощущаешь эйфорию, а потом радость притупляется и хочется чего-то нового. Да, так и происходит, но только не с тобой: я ощущаю счастье каждый раз, когда вижу тебя, слышу твой голос, скучаю по тебе вдалеке.

Дарья Христолюбова с сыном Фото из личного архива

Возможно, у меня странные методы воспитания. И я не знаю, помогли ли они тебе стать хорошим человеком. Но я стараюсь, честно.

Я пока не столь мудра, чтобы давать тебе крутые советы. Не зря ты постоянно спрашиваешь: «Мам, а когда МЫ с тобой станем взрослыми?», но все-таки попробую.

Милый мой, помни: если выигрывать, то только честно. Если ошибаться, то обязательно делать из этого вывод. Если ты хочешь проявить к кому-то нежность, это не слабость, это – любовь, не бойся ее выражать. И никогда не бойся казаться смешным. Юмор и самоирония – это наше все! Ты ведь не забыл об этом?!

К своим годам ты наверняка уже понимаешь, что деньги решают многое. Но, поверь, не все! Не зацикливайся на бумажках. Самые чудесные моменты в твоей жизни будут связаны отнюдь не с ними. Умей прощать. В том числе самого себя, хотя это порой очень сложно. А вот давать ли второй шанс людям, решай сам – я знаю, ты более мудрый и чуткий в этом плане. Прислушивайся ко мне во многом, но окончательный выбор все-таки уже делай сам.

Кстати, ты можешь сколько угодно говорить мне, что ты уже взрослый. И головой я это, скорее всего, буду понимать. Но мои действия могут с этим расходиться. Не обижайся на меня, пожалуйста. Я ведь просто мама. Мама, которая любит тебя всем сердцем, гордится тобой и надеется, что это взаимно»

Дарья Христолюбова

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