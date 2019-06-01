Праздник Иди Фитр в Таджикистане отметят 5 июня. Такое решение принято по итогам заседания Совета улемов Исламского центра страны, который состоялся сегодня, 1 июня.
Праздничный намаз, согласно решению Совета улемов, состоится 5 июня в 6 часов утра.
Иди Фитр - праздник разговения после 30-дневного строго поста. В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан наступил 6 мая. Первый намаз «таровех», который читают исключительно в месяц Рамазан, мусульмане Таджикистана совершили вечером 5 мая.
Рамазан - месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).
Иди Фитр считается праздником примирения, любви и дружеских рукопожатий. В этот день принято посещать обездоленных и ухаживать за стариками.
В этот день принято надевать чистую одежду и рано утром отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза. После этого мужчины идут на кладбище помянуть усопших родственников.
Также принято посещать родственников, приглашать друзей и соседей в гости. Во всех домах накрывается праздничный дастархан, главным украшением которого обычно является плов.
А дети со словами «Иди нав муборак» стучатся в двери соседских домов, чтобы получить сладости.
Этот день в стране объявлен выходным.
Напомним, по прогнозам синоптиков в Таджикистане последние дни священного месяца Рамазан будут дождливыми: в стране с 1 июня начнутся дожди, которые продолжатся до 7 июня.
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