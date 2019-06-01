В ботаническом саду Душанбе продолжается детский праздник «Здравствуй, лето🌞!», организованный медиа-холдингом Asia-Plus.

Детишек ждут цирковые артисты и аниматоры, жонглёры, настольные и напольные игры, забавные детские и семейные конкурсы, фейс-арт, зоны рисования, бисероплетения и аппликации, мастер-классы росписи по керамике, концерт детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг».

Вход на мероприятие свободный! (вход в ботсад для взрослых - 2 сомони, детям до 14 лет в этот день бесплатный). Приходите, вы еще успеете. Праздник продлится до 15 часов.

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Генеральным партнёром праздника является оператор мобильной связи Zet-mobile (Beeline Tajikistan). А официальными партнёрами: посольство Германии в Таджикистане и представительство Европейского союза в республике.