АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ИЮНЯ 2019 ГОДА
– В 12:00 в театре оперы и балета имени Айни состоится концерт, посвященный Международному дню защиты детей! В программе детская выставка и отчетный концерт Детской школы искусства имени М.Аминзода с участием Детского развивающего центра "Сёма", балетной группы Фарангис Касымовой и Мухаммада Азимзода.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮНЯ
2004 - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан единогласно принял Закон «О приостановлении применения смертной казни в РТ».
Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос
Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe.
Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики.
Специалисты в области туризма помогут вам
- проложить необычные маршруты для путешествий по республике,
- ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха
- узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана.
- сравнить цены разных компаний;
- купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки;
- выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов!
Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe.
Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей.
Вход свободный!
Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ИЮНЯ
1912 – Родился переводчик Эманнуил Муллокандов.
1940-2010 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Зафар Нозимов.
1941-2001 – Родился доктор филологических наук, профессор Толиб Хаскашев.
1962 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Афзалшо Шадиев.
1962 – Родился композитор Алишер Латифзода.
1963 – Родился журналист Ёкуб Исмоилов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных предгорных и горных районах сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.
По Горно-Бадахшанская автономная область – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 25-27 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.
Ҳукумати ИМА ба толибилмони мактабҳои Ваҳдат китоб тақдим кард
“Сомон Эйр” дигар ба мусофирони ҳавопаймои хатсайри Душанбе - Маскав хӯрок намедиҳад
Рӯзи ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад, аммо ҳуқуқи онҳо поймол
Зинаи аввали Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи афзоиши шумори сайёҳон
Таъсиси долони иқтисодӣ байни Хуҷанду Тошканд ва Чимкент
Алоқаи ҳавоӣ байни Тоҷикистону Эрон барқарор мешавад
Меъёри бозтамвил дар Тоҷикистон то 13,25% поин рафт
Баррасии дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Эрон дар Теҳрон
Кӣ дар Тоҷикистон чӣ қадар музди меҳнат мегирад?
Эмомалӣ Раҳмон: “Тоҷикистон ИА-ро аз ҷумлаи ҳамёрони муҳими байналмилалӣ медонад”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста