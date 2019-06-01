В рамках финальных мероприятий седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Мадриде провели самую многонациональную тренировку в мире. В ней приняли участие юные футболисты из 57 стран, в том числе и из Таджикистана.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран. Таджикистан на этой тренировке представлял ученик 6-го класса Международной президентской школы Душанбе Бахтиёр Махсумов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов.

Занятие провели глава футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по «Футболу для дружбы», который пройдет сегодня, 1 июня.

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников «Футбола для дружбы» с этой победой.

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«Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, – сказал Зубков. – Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом».

Одним из ключевых ежегодных событий программы является чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревнованиях традиционно участвуют смешанные международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей.

Финал чемпионата состоится сегодня 1 июня на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Вечером участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

Напомним, Таджикистан на этом мировом детском форуме представляют 12-летние игроки – ученик 6-го класса средней общеобразовательной школы №13 Душанбе Шерзод Раджабов, ученик 6-го класса Международный президентской школы Душанбе Бахтиёр Махсумов и ученик 6-го класса средней общеобразовательной школы №8 столицы Муин Абдулфайзов, а также тренер столичной команды «Ирбис» Алифбек Беромов, обладающий тренерской лицензией категории «В» АФК.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

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