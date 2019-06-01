АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

– С 10 утра в ботаническом саду Душанбе начнется детский праздник «Здравствуй, лето🌞!». Вас ждут цирковые артисты и аниматоры, жонглёры, настольные и напольные игры, забавные детские и семейные конкурсы, фейс-арт, зоны рисования, бисероплетения и аппликации, мастер-классы росписи по керамике, концерт детской эстрадной вокальной студии «Хафтранг». Вход на мероприятие свободный! (Вход в ботсад для взрослых - 2 сомони, детям до 14 лет в этот день бесплатный)

- В честь «Международного дня защиты детей" общественная организация "Офис гражданских свобод" проводит финальную выставку конкурса "Я рисую свои права". На выставке будут показаны более 477 рисунков участников конкурса. После выставки и церемонии награждения будет показан мультфильм для детей. Выставка начинается в кинотеатре «Ватан» в 16:00. Начало мультфильма в 17:00

#TcellParking начинает первый курс - подготовку к международному тестированию IELTS. Курс для участников начнется в 14:00 в Parking Dushanbe.

В Культурном центре «бактрия» состоится художественная выставка работ выпускников Школы искусств имени М. Аминзаде. Начало в 16.00

- В чемпионате Таджикистана по футболу среди команд первой лиги состоятся матчи команд «Вахдат» – «Хулбук» и «Баркчи» – «Эсхата». Начало в 17:30 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮНЯ

Международный день защиты детей.

1862 - На всей территории США запрещено рабство.

2011 - Парламент одобрил законопроект «О Счётной палате Республики Таджикистан»;

2016 - Депутаты дали «добро» на временную приватизацию государственных и инфраструктурных объектов в Таджикистане.

Где отдохнуть в Таджикистане? Мы поможем вам найти ответ на этот вопрос Медиа-группа «Азия-Плюс» приглашает вас на ярмарку «Туристическое лето-2019», которая пройдет 8 июня в отеле Hilton Dushanbe. Мы поможем вам познакомиться с великим историческим наследием Таджикистана, древнейшей самобытной культурой, прекрасными природными ландшафтами и уникальными возможностями полезного и увлекательного отдыха для детей и взрослых на территории нашей Республики. Специалисты в области туризма помогут вам - проложить необычные маршруты для путешествий по республике, - ознакомиться с предложениями санаториев и зон отдыха - узнать о разнообразии детских и образовательных лагерей Таджикистана. - сравнить цены разных компаний; - купить тур или путевку сразу в ходе ярмарки; - выиграть бесплатную путевку или другой приз в ходе конкурсов! Ярмарка пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма при правительстве РТ 8 июня с 15.00 до 20.00 в гостинице Hilton Dushanbe. Вас ждут розыгрыши бесплатных путевок и другие сюрпризы. Также вы сможете полакомиться блюдами восточной и европейской кухни от ресторанов Hilton Dushanbe, попробовать напитки искусных барменов гостиницы, послушать хорошую музыку, сделать фотографии на фоне морских и горных пейзажей. Вход свободный! Генеральный партнер ярмарки - ОАО «Ориенбанк», официальные партнеры - сотовый оператор Zet-Mobile и гостиница Hilton Dushanbe. Партнеры - Бизнес-центр «Созидание».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮНЯ

1916-1989 – Родился государственный деятель, политик Турсун Ульджабаев.

1932 – Родился доктор философских наук Абдулло Рахимов.

1935 – Родился актер и режиссер театра Турахон Ахмадхонов.

1935 – Родился ученый-аграрий, заслуженный деятель науки Таджикистана академик Бобо Сангинов.

1937 – Родился писатель Раджабали Роги.

1940 – Родился режиссер театра Ислом Саломов.

1957-2007 – Родился писатель Саид Гоиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем лишь в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.