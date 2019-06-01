Впервые в истории Банка Эсхата новая акция «Амали Орзухо» с розыгрышем ценных призов для кредитных клиентов!
Чтобы стать участником акции, надо получить кредит в Банке Эсхата.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ акции 150 000 сомони!
Но это еще не всё! Акция состоит из 5 промежуточных туров, по итогам каждого тура будут определены 9 победителей, всего их будет 45 человек. Все участники, а также победители промежуточных туров акции будут поэтапно двигаться к розыгрышу главного приза 150 000 сомони, а на пути к нему будут заложены такие ценные призы, как:
· Локальные карты с индивидуальным дизайном и 1000 сомони на счете
· Мобильные телефоны
· Холодильники
· Стиральные машины
· Телевизоры
Кто может стать участником акции?
· Физическое или юридическое лицо, получившее кредит в Банке Эсхата на сумму не менее 500 сомони с 1.06.2019 по 20.12.2019 года.
· Быть активным клиентом на период акции
· Иметь положительную кредитную историю
Розыгрыш призов будет проведен по итогам каждого из 6 туров акции в присутствие комиссии методом случайной выборки с использованием лототрона. Имена победителей будут размещены на сайте банка и в социальных сетях. Следите за нашими новостями!
Акция объявлена в честь юбилейного года Банка Эсхата, которая стартует с 1.06.2019 года и продлиться до 21.12.2019 года.
Спешите! 150 000 сомони и другие ценные призы ждут своих обладателей! Возможно, одним из них станете Вы! Пусть удача будет на вашей стороне!
За дополнительной информацией звоните по номеру 808 или обратитесь в банк к кредитным специалистам!
Амали Орзухо – в наш юбилейный год ваши мечты должны сбываться! Банк Эсхата – 25 лет вместе с Вами!
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