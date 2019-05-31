Банк Эсхата, сотрудничая с узбекскими банками, в числе которых «Асака Банк» и АКБ «Узпромстройбанк», предлагает поддержку предпринимателям на льготных условиях в виде предоставления аккредитивов, финансирования со льготными периодами, импортного и экспортного инкассо и банковских гарантий.
Банковская гарантия является одним из инструментов торгового финансирования и представляет собой безотзывное письменное обязательство банка (гаранта) от имени стороны (принципала) о выплате денег по представлению письменного требования другой стороной (бенефициар) свидетельствующее, что принципал имеет невыполненные обязательства согласно условиям контракта между ними.
Банковская гарантия — это часть контракта, заключенного между продавцом и покупателем, является отдельным обязательством, юридически независимым от основного долга.
Например, при заключении контракта о закупе и поставке товаров из одной страны в другую, для обеспечения своевременной оплаты, продавец может потребовать от покупателя банковскую гарантию. Банк, в свою очередь, выступает гарантом того, что покупатель оплатит товар или услугу. Таким образом, устраняется риск невыплаты и обеспечиваются условия выполнения сделки.
Следует отметить, что Банк Эсхата предлагает следующие виды гарантий:
- Тендерная гарантия (Bid Bond)
- Гарантия исполнения обязательств (Performance Bond)
- Гарантия возврата авансового платежа (Advance Payment Guarantee)
- Гарантия платежа (Payment Guarantee)
Обычно причинами для требования гарантий являются:
- Положение, преобладающее в стране покупателя;
- Продавец или лицо, выигравший тендер, неизвестны покупателю, и как следствие между ними нет доверия.
- Размер или стоимость контракта такова, что покупатель/продавец хочет обезопасить себя путем получения банковской гарантии на случай убытков, которые могут возникнуть из-за невыполнения продавцом/покупателем своих контрактных обязательств.
Ведете бизнес с узбекскими предпринимателями? Совершайте международные сделки с банковской гарантией Банка Эсхата!
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