31 мая – день отказа от курения. И уже больше года, как в Таджикистане действует закон «Об ограничении потребления табачных изделий», который вроде бы максимально ужесточил требование для курильщиков. Но так ли это на самом деле?
Согласно нормам нового закона, курение полностью запрещено в кафе и ресторанах.
Тогда курильщики противостояли тому, что их права ущемляются, и необходимо в законе оставить пункт касательно специально отведенных мест для курильщиков в общественных местах ресторанах и кафе.
Вышло все с точностью до наоборот, многие кафе и рестораны после принятия закона сначала отменили помещения для курильщиков, а после разрешили всем желающим курить в самом помещении.
Исключение составляют турецкие кафе, там можно курить только на террасах.
Согласно поправкам в закон «Об ограничении потребления табачных изделий», лицам, не достигшим 18 лет, нельзя продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе потребовать от него соответствующий документ. Также запрещена поштучная реализация сигарет.
Возможно, в больших супермаркетах, таких, как «Ашан» или «Пайкар» сигареты не продают лицам, не достигшим 18 лет, но в ларьках, расположенных перед домами, никто документы не требует. Также продолжается свободная продажа поштучных сигарет.
Главы организаций и предприятий, независимо от их формы собственности, должны организовать специальные места для курения. Но они не должны находиться внутри зданий.
В законе так и не оговорено, как должны выглядеть эти места для курения и, конечно же, предприятия и организации не обеспокоились созданием этих мест. В ведомствах курят в коридорах, у окон. Разница теперь лишь в том, что рядом на стене здесь висят таблички – «Место для курения».
В Таджикистане сигареты будут продаваться теперь только со «страшилками» на пачке.
Образцы фотоизображений и предупредительных текстов на упаковках табачных изделий были утверждены министерством здравоохранения еще в ноябре минувшего года. Но до сих пор сигареты продаются без страшных фотографий и предупредительных текстов.
Согласно нормативам они должны быть на обеих сторонах сигаретной пачки: площадь наклейки должна быть не менее 75% общей ее площади. «Страшилки» должны быть на национальном языке. Аналогично и с насваем.
Знак о запрете курения размещается у входа в любое здание и на объекты, где курение табака запрещено - в транспортных средствах, в местах общественного пользования, гостиницах, ресторанах и кафе.
Образцы рекомендуемых знаков для общественных мест, оповещающих о запрете курения также утверждены министерством здравоохранения и соцзащиты. В соответствии с нормативами, ширина изображения на них должна быть не менее 13 сантиметров, а сам диаметр круга должен составлять не менее 20 сантиметров.
Но их тоже нигде нет.
МЕЖДУ ТЕМ:
В целях борьбы с табакокурением, постановлением правительства планируется повысить акциз на табачные изделия в несколько раз. Так:
- сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: с 1 января 2018 года - 2,4 евро за 1000 штук; с 1 января 2019 года - 4,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2020 года - 5,6 евро за 1000 штук;
- сигареты, содержащие табак (с фильтром и без фильтра): с 1 января 2018 года - 3,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2019 года - 5,0 евро за 1000 штук; с 1 января 2020 года - 7,0 евро за 1000 штук;
- прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции: с 1 января 2018 года - 60%, с 1 января 2019 года - 100%, с 1 января 2020 года - 140%».
При этом, как отмечают эксперты, согласно международному опыту резкое повышение акцизов на табачные изделия приведет к сокращению легального рынка потребления табачных изделий и, как следствие, к значительному росту контрабанды табачных изделий. Также, население будет прибегать к дешевым, но не качественным сигаретам.
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