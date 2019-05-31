Сегодня, 31 мая, в прокуратуре Согдийской области под председательством прокурора Хабибулло Вохидова состоялось расширенное заседание коллегии.
На заседании были рассмотрены итоги следственно-судебной практики преступлений по мошенничеству в период 2018 год - 3 месяца 2019 года.
Прокурор области отметил, что на сегодня очень тревожным остается ситуация с мошенничеством в области.
«Нанесённый ущерб от мошенничества составляет более 100 млн. сомони, из которых более 93 млн. сомони - ущерб, нанесенный гражданам области. Из этой суммы взыскано всего лишь 16 млн. сомони», - сообщил Вохидов.
При этом он отметил, что на «личный прием к нему приходят очень много граждан с жалобами на факты мошенничества».
По его словам, в 2017 году было зарегистрировано 670 фактов мошенничества, а в 2018 году 970 фактов, что больше на 300 случаев. За 3 месяца 2019 года было зарегистрировано 256 таких преступлений.
«Очень тревожен тот факт, что мошенники выступают от имени правоохранительных органов (прокуратуры, антикоррупционного ведомства, КГНБ, милиции) и берут деньги у жителей, а жители доверяя им, дают свои деньги якобы для приобретения земельного участка, жилья, для освобождения своих родных из мест лишения свободы и т.д.», - подчеркнул прокурор.
Начальник отдела прокуратуры области Рустам Раззокзода подчеркнул, что в 2017 году было принято 1426, в 2018 году - 1157 и за 3 месяца 2019 - 269 заявлений по факту мошенничества. За данный период следственными органами были возбуждены и расследованы 608, 461, 103 уголовных дел соответственно, из которых 416, 313, 103 соответственно отправлены в суды для рассмотрения.
Подобного рода преступления были зарегистрированы, в основном, в больших городах и районах области.
«Основная причина роста мошенничества - низкая правовая грамотность граждан, не использование услуг юристов, не составление документации через нотариусов, доверие лжесотрудникам правоохранительных органов и др., которыми и пользуются мошенники», - сказал Раззокзода.
К примеру, по его словам, житель джамоата Палос города Бустон Ф. Халимов представлялся сотрудником КГНБ, прокуратуры, налоговой инспекции и др. в городах Бустон, Гулистон и Дж.Расуловском районе, и в 38 эпизодах обманул жителей и получил у них денежную сумму в размере 10 тысяч сомони.
«Или же другой пример, ранее осужденная за мошенничество жительница города Душанбе Х. Хошимова, временно проживая в Худжанде, с декабря 2016 года по май 2018 года, войдя в доверие 46 граждан на рынках «Панчшанбе», «Сомон» и «Атуш», присвоила денежную сумму и золотые изделия на сумму 850 тыс. сомони», - сообщил он.
По итогам заседания, прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов призвал сотрудников отделов дознания и следствия, уголовного розыска, охраны общественного порядка, антикоррупционного ведомства области, с целью предотвращения мошенничества, наладить среди населения профилактические работы по повышению правовой грамотности и задержания преступников.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҳукумати ИМА ба толибилмони мактабҳои Ваҳдат китоб тақдим кард
“Сомон Эйр” дигар ба мусофирони ҳавопаймои хатсайри Душанбе - Маскав хӯрок намедиҳад
Рӯзи ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад, аммо ҳуқуқи онҳо поймол
Зинаи аввали Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи афзоиши шумори сайёҳон
Таъсиси долони иқтисодӣ байни Хуҷанду Тошканд ва Чимкент
Алоқаи ҳавоӣ байни Тоҷикистону Эрон барқарор мешавад
Меъёри бозтамвил дар Тоҷикистон то 13,25% поин рафт
Баррасии дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Эрон дар Теҳрон
Кӣ дар Тоҷикистон чӣ қадар музди меҳнат мегирад?
Эмомалӣ Раҳмон: “Тоҷикистон ИА-ро аз ҷумлаи ҳамёрони муҳими байналмилалӣ медонад”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста