Сегодня, 31 мая, в прокуратуре Согдийской области под председательством прокурора Хабибулло Вохидова состоялось расширенное заседание коллегии.

На заседании были рассмотрены итоги следственно-судебной практики преступлений по мошенничеству в период 2018 год - 3 месяца 2019 года.

Прокурор области отметил, что на сегодня очень тревожным остается ситуация с мошенничеством в области.

«Нанесённый ущерб от мошенничества составляет более 100 млн. сомони, из которых более 93 млн. сомони - ущерб, нанесенный гражданам области. Из этой суммы взыскано всего лишь 16 млн. сомони», - сообщил Вохидов.

При этом он отметил, что на «личный прием к нему приходят очень много граждан с жалобами на факты мошенничества».

По его словам, в 2017 году было зарегистрировано 670 фактов мошенничества, а в 2018 году 970 фактов, что больше на 300 случаев. За 3 месяца 2019 года было зарегистрировано 256 таких преступлений.

Хабибулло Вохидов

«Очень тревожен тот факт, что мошенники выступают от имени правоохранительных органов (прокуратуры, антикоррупционного ведомства, КГНБ, милиции) и берут деньги у жителей, а жители доверяя им, дают свои деньги якобы для приобретения земельного участка, жилья, для освобождения своих родных из мест лишения свободы и т.д.», - подчеркнул прокурор.

Начальник отдела прокуратуры области Рустам Раззокзода подчеркнул, что в 2017 году было принято 1426, в 2018 году - 1157 и за 3 месяца 2019 - 269 заявлений по факту мошенничества. За данный период следственными органами были возбуждены и расследованы 608, 461, 103 уголовных дел соответственно, из которых 416, 313, 103 соответственно отправлены в суды для рассмотрения.

Подобного рода преступления были зарегистрированы, в основном, в больших городах и районах области.

«Основная причина роста мошенничества - низкая правовая грамотность граждан, не использование услуг юристов, не составление документации через нотариусов, доверие лжесотрудникам правоохранительных органов и др., которыми и пользуются мошенники», - сказал Раззокзода.

К примеру, по его словам, житель джамоата Палос города Бустон Ф. Халимов представлялся сотрудником КГНБ, прокуратуры, налоговой инспекции и др. в городах Бустон, Гулистон и Дж.Расуловском районе, и в 38 эпизодах обманул жителей и получил у них денежную сумму в размере 10 тысяч сомони.

«Или же другой пример, ранее осужденная за мошенничество жительница города Душанбе Х. Хошимова, временно проживая в Худжанде, с декабря 2016 года по май 2018 года, войдя в доверие 46 граждан на рынках «Панчшанбе», «Сомон» и «Атуш», присвоила денежную сумму и золотые изделия на сумму 850 тыс. сомони», - сообщил он.

По итогам заседания, прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов призвал сотрудников отделов дознания и следствия, уголовного розыска, охраны общественного порядка, антикоррупционного ведомства области, с целью предотвращения мошенничества, наладить среди населения профилактические работы по повышению правовой грамотности и задержания преступников.

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