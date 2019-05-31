Жители Таджикистана жалуются, что в самолётах авиакомпании «Сомон Эйр» людей перестали кормить горячим обедом. Asia-Plus попыталась узнать, в чем дело.

«Уважаемые мамочки, кто в курсе, почему в самолётах компании «Сомон Эйр» перестали кормить людей? Летела с ребёнком. Нужно летать с едой по ходу, чтобы не остался голодным. Разве так можно!!! Мы не за бесплатно летаем....», - пишет Тахмина Алитдинова в группе «Tajik mama group» на Facebook.

Тахмина летела рейсом Душанбе-Москва.

Мы обратились за комментариями в авиакомпанию.

Билеты будут стоить дешевле?

"С целью снижения цен на авиабилеты авиакомпания «Сомон Эйр» внесла корректировки в рацион питания на борту. Так, горячее питание предоставляется пассажирам на рейсах продолжительностью более 3 часов, а также пассажирам бизнес-класса независимо от направления.

На рейсах продолжительностью до 3 часов пассажирам эконом-класса предоставляются сэндвичи, кексы и напитки. Исключением являются также рейсы по направлению Душанбе-Москва-Душанбе, где пассажирам эконом-класса предоставляются сэндвичи, кексы и напитки, - отметили в компании.

Авиакомпания "Сомон Эйр" на протяжении всей своей деятельности вплоть до мая 2019 года выдавала горячее питание своим пассажирам, являясь в последние полгода единственным перевозчиком, пользующимся услугами компании «Таджиккейтеринг» (компания, предоставляющая бортпитание, - ред.). Однако, российские авиакомпании на протяжении всего минувшего года предоставляли на борту своим пассажирам сэндвичи, что создавало неравные условия, несмотря на то, что Межправительственное соглашение предусматривает равные условия для участников рынка.

Авиакомпания готова обеспечивать исполнение требований Межправсоглашения только тогда, когда таджикскому перевозчику будут предоставлены равные условия конкуренции.

В настоящее время корректировки в рационе питания сказываются на стоимости перелёта. Так, наблюдается снижение стоимости перелёта на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сайте авиакомпании открыт раздел, где пассажиры могут оставить свои жалобы с указанием даты и номера рейса", - говорится в ответе компании.

Москва – не в приоритете?

Между тем, другие пользователи Facebook тоже жалуются на качество и отсутствие еды на рейсах в Москву или обратно.

«Недавно летела с Алматы в Душанбе, кормили холодным бутербродом с очень тонким ломтиком (обветрившегося) сыра и прозрачным ломтиком огурца. И еще... в ланч-боксе лежали столовые разовые приборы, не знаю зачем? И очень маленькая разовая кружка для напитка или кофе. Хотя в других авиакомпаниях уже давно дают разовые картонные стаканчики, стандартных размеров», - пишет пользователь Нигор Назарова.

«Да, перестали. Летала с ребёнком месяц назад, тоже дали сендвичи. Только у сына спросила, что он будет курочку или гречку, он настроился на курочку, как пришла лажа», - говорит Shahnoza Azamova.

София Камиловна возмущается: «За такие цены на билет, ещё и кормить перестали».

Ранее авиакомпания UTair (с 1 апреля 2016 года) официально отменила питание на коротких рейсах из Москвы (Внуково) продолжительностью до четырех часов и сделала невозвратными билеты в эконом-классе по тарифу «Стандарт».

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