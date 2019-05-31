Совет глав правительств СНГ 31 мая утвердил соглашение о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также изменения в соглашение о порядке транзита через территории государств-участников, передает ТАСС.

Были внесены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами-участниками соглашения о создании зоны свободной торговли.



Кроме того, принято решение о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и внесены изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров.



Утвержден первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ. Заключено соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, а также соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований.



Премьеры решили подготовить проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года.

Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября. Об этом сообщил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.



"Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал Лебедев на пресс-конференции.

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