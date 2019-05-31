В День защиты детей «МегаФон Таджикистан» предлагает новым пользователям особые условия для подключения к детскому порталу «Mega Kids». Все абоненты, впервые оформившие подписку на портал 1 июня, получат бесплатный доступ к нему на 30 дней. Стандартная абонентская плата начнет списываться только через месяц.

«Mega Kids» – детский портал с лицензионным контентом, где есть такие разделы, как «Мультфильмы», «Игры», «Сказки», «Книги» и «Музыка». Обычная плата за этот контент – 1 сомони в сутки. При использовании портала трафик передачи данных не тарифицируется, также не расходуется интернет-трафик, включенный в пакет на действующем тарифном плане абонента.

«Портал «Mega Kids» – очень удобный образовательный и развлекательный ресурс. Дети найдут здесь тексты литературных произведений, в том числе необходимые для успешной учебы в школе, любимые песни, игры и мультфильмы, что поможет весело и интересно провести летние каникулы. А месяц бесплатного пользования «Mega Kids» станет хорошим подарком для родителей, которые заинтересованы во всестороннем развитии своих сыновей и дочек», – отметил Джамшед БОБОАЛИЕВ, коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».