Правительство Северной Кореи казнило бывшего уполномоченного посланника по ядерным вопросам в США и еще четырех сотрудников министерства иностранных дел в марте, после провалившегося саммита между лидерами КНДР и США, сообщает Настоящее Время со ссылкой на Bloomberg.
Ким Хек Чхоля, предположительно, расстреляли после того, как ему предъявили обвинения в шпионаже и сотрудничестве с США.
Сообщается также, что главного советника северокорейского лидера Ким Ен Чхоля приговорили к каторжный работам.
Первая в истории встреча двух лидеров состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Она завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязалась проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит лидеров США и Северной Кореи, на котором обсуждалось полное прекращение ядерной программы КНДР в обмен на снятие всех американских санкций против Пхеньяна. Встреча закончилась неудачей – лидеры США и КНДР не подписали совместной декларации.
11 апреля 2019 года глава Северной Кореи пригрозил наносить удары по тем, кто вводит против КНДР санкции в надежде, как он выразился, "поставить северокорейский народ на колени".
Трамп, несмотря на неудачу саммита в Ханое, продолжает утверждать, что у него хорошие личные отношения с Кимом, и выражает уверенность, что лидерам удастся договориться.
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