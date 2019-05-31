В туркменской столице сегодня открылось заседание Совета глав правительств СНГ, которое проходит под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Для участия в заседании, которое Туркменистан принимает как страна, председательствующая в СНГ в 2019 году, в Ашхабад прибыли правительственные делегации стран Содружества - премьер России Дмитрий Медведев, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, К ыргызстана - Жениш Разаков, А рмении - Мгер Григорян, Казахстана - Аскар Мамин, Азербайджана - Новруз Исмаил оглы Мамедов и вице- премьер Таджикистана Давлатали Саид.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел ряд встреч с премьер-министрами стран СНГ, в том числе с первым вице-премьером Таджикистана, передает ТДХ.

Бердымухаммедов передал через Саида "наилучшие пожелания высшему руководству и народу дружественной страны". Он подчеркнул приверженность Туркменистана развитию партнёрских отношений с Таджикистаном на равноправной и взаимовыгодной основе.

Президент Туркменистана выразил признательность Эмомали Рахмону за участие в состоявшемся в прошлом году в Национальной туристической зоне «Аваза» саммите стран-участниц Международного фонда спасения Арала, за всестороннюю поддержку выдвигаемых Туркменистаном инициатив.

На встрече отмечалась заинтересованность в интенсификации контактов в транспортной сфере, мощный импульс которым придаст успешная реализация проекта строительства стальной магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, призванной служить не только интересам двух дружественных стран и народов, но и региона в целом.

Были подчеркнуты продуктивность активизации взаимодействия в сферах электроэнергетики, торговли, нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства и в этой связи важная роль деятельности совместной Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Предметом отдельного обсуждения стала тема сотрудничества в гуманитарной сфере. Подчеркнув в этом контексте приоритеты в сфере культурного взаимодействия, Президент Гурбангулы Бердымухамедов и его гость высказались за укрепление контактов в этой области, продолжив практику творческих обменов между туркменскими и таджикскими деятелями культуры и искусства.

В завершение встречи, подтвердив приверженность двух стран традиционным узам дружбы и добрососедства, и высказались за дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, отмечается в сообщении.

Между тем, в ходе встречи с премьером России Гурбангулы Бердымухамедов Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.

Отмечается, что Медведеву также передали родословную щенка. Когда животное улеглось в ногах у премьер-министра России, глава Туркмении заявил, что щенок «уже нашел хозяина». «Нашел, нашел!» — согласился Медведев.

По данным агентства, в качестве ответного подарка российский премьер подарил туркменскому лидеру раритетное издание книги «Архитектурные памятники Туркмении».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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