Национальная сборная Таджикистана в июне проведет товарищеские матчи против национальных команд Афганистана и Китая. Сборная Таджикистана в неделю футбола, объявленную ФИФА, 7 июня в Душанбе сыграет с Афганистаном, 11 июня в Гуанчжоу - с Китаем.
На днях исполняющий обязанности главного тренера сборной Таджикистана, наставник олимпийской команды республики узбекский специалист Усмон Тошев объявил состав таджикской дружины на эти матчи.
В команду приглашены 4 игрока, выступающие в зарубежных клубах, 12 футболистов столичного «Истиклола», 3 - из «Худжанда», по 2 из «Хатлона» и «Истаравашана». По 1 игроку отрядили в состав сборной «Регар-ТадАЗ» и ЦСКА «Памир».
Сборную Афганистана возглавляет 30-летний Ануш Дастгир, получивший футбольную практику в Голландии.
Он параллельно руководит нидерландским клубом «НЕК Аматеурс» в одной из низших дивизионов чемпионата Нидерландов.
Отметим, что около 70 процентов основного состава афганской сборной играют в чемпионатах европейских и азиатских стран.
Китайскую команду возглавляет именитый итальянский тренер Марчелло Липпи. Состав команды подобран сугубо из игроков, которые выступают в национальном чемпионате Китая.
Отметим, что Азиатская конфедерация футбола уже начинает отборочный цикл к ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
В отборочном турнире стартовали команды от всех 46 членов АФК. Они были разделены на две части в соответствии с рейтингом ФИФА на апрель 2019 года.
Отборочный турнир АФК состоит из четырёх раундов. В первом раунде 12 худших сборных согласно рейтингу ФИФА разбиваются на пары согласно жребию и играют друг с другом два матча на своём поле и на поле соперника. 6 победителей проходят во второй раунд. Жеребьевка состоялась 17 апреля 2019 года в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Первые матчи состоятся 6 июня, ответные 11 июня 2019 года. Сборная Таджикистана стартует со второго отборочного этапа, где будут выступать 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию разбиваются на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир. Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путёвки в финальный турнир Кубка Азии 2019 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).
Сборная Таджикистана узнает своих соперников во втором этапе отборочного турнира 17 июля, когда состоится жеребьевка турнира.
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