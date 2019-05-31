Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1,5 процентный пункт, установив ее на уровне 13,25% годовых.

Процентная ставка установлена на сравнительно низком по отношению к реальному положению денежно-кредитной политики уровне, говорится в сообщении НБТ.

В регуляторе подчеркивают, что ставка рефинансирования является ключевым инструментом денежно-кредитного регулирования, которая определяется на основе всесторонних анализов целевых показателей, возможных прогнозируемых рисков и положение денежно-кредитной политики.

Отметим, что в последний раз ставка рефинансирования в Таджикистане была изменена в январе 2018 года: тогда она была снижена с 16% до 14,75% годовых.

В мировой практике ставка рефинансирования - это процентная ставка, под которую центральный банк страны выдаёт кредиты коммерческим банкам, которые в свою очередь, выдают кредиты населению под предпринимательство либо личные нужды.

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