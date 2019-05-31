«Многие немецкие бизнесмены хотят (открыть бизнес в Узбекистане), но сомневаются. Я как президент хочу сказать – сомневаться уже не надо, назад дороги нет. Мы будем идти только вперед, продвигая те реформы, которые мы начали» – сказал Шавкат Мирзиёев, выступая перед представителями немецких компаний. Таков был главный посыл главы государства к деловому сообществу Германии во время переговоров с президентом ФРГ и представителями немецкого бизнеса, пишет САА-Network.
С 27 по 29 мая состоялся официальный визит в Узбекистан президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера. В ходе его визита были подписаны соглашения об организации производства коммерческих автомобилей совместно с Volkswagen, договор о создании Центра ядерной медицины и лучевой терапии и другие документы. Помимо того, президент ФРГ посетил Институт Гёте в Ташкенте, промышленные предприятия и встретился с блогерами Узбекистана.
Штайнмайер – один из самых высокопоставленных западных политиков, посетивших Ташкент во время президентства Шавката Мирзиёева. Германия – 6-й по величине торговый партнер Узбекистана и самый крупный в Евросоюзе.
Соглашения в автомобилестроении, медицине и охране окружающей среды
По завершению переговоров между делегациями двух государств были подписаны следующие основные соглашения:
- между автоконцернами «Узавтосаноат» и Volkswagen Group об организации совместного производства коммерческих автомобилей;
- между Академией наук Узбекистана и компаниями Integra GmbH и Vamed Engineering GmbH о создании в Ташкенте Центра ядерной медицины и лучевой терапии;
- об обмене и защите информации, сотрудничестве в сфере снижения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата.
Возобновление проекта о производстве Volkswagen Amarok в Узбекистане
Подписанное 28 мая соглашение между «Узавтосаноат» и Volkswagen Group является лишь предварительным. Оно подтверждает намерение немецкого автоконцерна продолжить работы по запуску производства коммерческих автомобилей Volkswagen на предприятиях "Узавтопрома".
Суть этого соглашения в следующем: стороны договорились в ближайшее время более детально изучить технические возможности «Узавтосаноат» и уровень существующей инфраструктуры.
В случае реализации проекта общий объем инвестиций немецкого автоконцерна составит около 40 млн евро. Проект может быть реализован в 2019—2021 годах, но более точная оценка стоимости проекта и сроков его реализации станет известна только после завершения технико-экономического обоснования.
Сообщения о начале производства пикапов Volkswagen Amarok на узбекско-германском предприятии JV MAN Auto-Uzbekistan появились в ноябре 2017 года. Соответствующее соглашение было подписано во время официального визита правительственной делегации Узбекистана в Германию и узбекско-германского бизнес-форума. Проект планировали реализовать в 2018—2019 годах, но по неизвестным причинам работы были приостановлены.
JV MAN Auto-Uzbekistan – производитель большегрузной (от 15 до 50 тонн) и пассажирской техники MAN в Центральной Азии. Предприятие было основано совместно с Volkswagen Group в августе 2009 года и расположено в Самаркандской области. Компания производит более 50 наименований спецтехники, включая автобусы, седельные тягачи, самосвалы, бетоносмесители, водовозы, мусоровозы и поливомоечные машины.
Самые крупные совместные производства, реализованные с немецкими компаниями в Узбекистане:
- грузовые автомобили «MAN»,
- сельскохозяйственная техника с компаниями «Claas» и «Lemken»,
- строительные материалы «Knauf»,
- кабельная продукция с компанией «Deutsche Kabel»,
электрификация железнодорожного участка «Карши – Термез».
С 15 января 2019 года для граждан Германии введен 30-дневный безвизовый режим
Значимые проекты в здравоохранении включают:
- строительство современной онкологической клиники и реабилитационного центра в Ташкенте совместно с компанией «Epsilon»,
- строительство онкологической клиники в Ташкентской области совместно с компанией «Opasсa» и клиникой Университета Мангейма.
Гуманитарная миссия, встречи с общественностью и туризм
После завершения основной фазы переговоров, Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Институт Гёте в Ташкенте. Он участвовал в церемонии открытия монумента Иоганну Вольфгангу Гёте, установленного на территории института. Президент ознакомился с деятельностью института и беседовал там с молодежью, обучающейся немецкому языку. На сегодняшний день в языковых центрах института немецкому языку обучаются свыше 4 тысяч узбекистанцев.
Штайнмайер также встретился с представителями гражданского общества в Узбекистане. На бизнес-завтрак с президентом ФРГ были приглашены экономист Юлий Юсупов, блогеры Азиза Умарова, Хушнудбек Худойбердиев, Кирилл Альтман, а также фотограф и искусствовед Хусниддин Ато.
«Государство, обладающее активной и инициативной молодежью, безусловно, достигнет прогресса. Глядя на узбекскую молодежь, могу с уверенностью сказать то же самое и про эту страну. Молодежью Узбекистана может по праву гордиться не только узбекский народ, но и мы. Во время беседы юноши и девушки без акцента и ошибок говорили на немецком языке. Все они ясно выражают свои мысли» – такими словами в Хиве завершил свой визит Франк-Вальтер Штайнмайер.
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